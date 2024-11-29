Первый гол на последней минуте. Акценты зрителя на игре Динамо с Викторией

Человек написал в комментариях, что болел за киевское “Динамо” 52 года и перестал смотреть. Я его понимаю. Но проблема не конкретно в “Динамо”, и даже не в его тренере, о чем привычно заголосили те самые недалекие, для которых выигрывает команда, а проигрывает тренер. Беда в ежедневном ужасе нашей сегодняшней жизни.

Ведь тот же самый клуб сегодня - лучший в Украине. И я буду очень удивлен, если он не возьмет верх в предстоящем двухматчевом противостоянии с ближайшим преследователем. А что тогда говорить об условном “Черноморце”, с которым он разобрался словно бы нехотя? Таков уж нынче наш футбол.

Мы, как упрямые капризные дети, требуем игры и результата в условиях жуткого эксперимента. Когда футбол элементарно выживает в стране, которую методично уничтожают изо дня в день. И как бы ни отличался быт футболистов от будней большинства ее населения, но живут они в той же самой ненормальной атмосфере.

Говорил и говорю: у наших футбольных страданий в Европе триединая причина. Ее составные части: психологическая, физическая и собственно игровая. Как следствие общей депрессии, экстремальной логистики и естественного падения уровня УПЛ в это страшное время. А проще говоря, вы не поверите - в стране война.

Поэтому да, у болельщиков есть только два выхода. Или перестать это смотреть, как тот дядька из Одессы. Но тогда уж и писать не стоит о том, чего не видишь. Или терпеть и страдать вместе с любимой командой. Не время сейчас для критики. Даже если это действенная автотерапия для вашей израненной души.

Вчера вот прошелся самую малость по “Шахтеру”, и то где-то жалею об этом. Потому что, по сравнению с матчем в Гамбурге, в Эйндховене был просто праздник футбола. Хоть изначально всячески старался не сравнивать их с “Динамо”. Но там были и 2:0, и до поры непробиваемый Ризнык - с более сильным соперником. А здесь что?

Красивый гол перед финальным свистком (ей-богу, до фонаря - бил Кабаев или навешивал) - как припарки для мертвого. По большому счету, все. Да, старались. Да, хотели. Да, не смогли. И на выходе комментатор с торжественной дрожью в голосе сообщил: наконец-то во всех евролигах не осталось команд без забитых мячей!

Или это он так изощренно издевался? Над кем - над собой? Ведь это НАШ футбол, который он призван обслуживать. И речь идет о лидере УПЛ, замыкающем непривычно длинный табель о рангах Лиги Европы. Или мы принимаем эту печальную реальность, или, пардон, а что это вы здесь делаете, а? Ваше-то кино закончилось.

Что ж, мы получили ответ и на этот вопрос: как наша лучшая команда будет смотреться на фоне второй команды Чехии. Почти так же, как и на фоне других соперников. Не то чтобы никак - недостаточно убедительно. Констатируем факт: чехи обошли нас не только на уровне сборных. Как и многие другие. И, увы, это не новости.

Игра была вполне смотрибельной. Особенно после перерыва. И особенно в последние десять минут, когда имела место почти половина всех моментов, заслуживающих внимания. Но, оглядываясь на Эйндховен, скажу: там было в два раза веселее. Впрочем, то было скорее исключение, а здесь - весьма приличная норма.

Пропустив в начале второго тайма, “Динамо” сохраняло иллюзию ухода от поражения вплоть до 90-й минуты - когда Шульц удвоил счет. Но не более, чем ухода. И не более, чем иллюзию: из реальных шансов, с некоторой натяжкой, за это время случился лишь дальний удар Бражко.

В итоге мы не так уж и сильно уступили по сумме голевых моментов. И все-таки именно эти 1:2 представляются абсолютно логичным исходом поединка.

Любопытно, что кроме Шульца (если честно, уже вызывающего изжогу после “Кривбасса” и сборной), по-настоящему запомнились только оба вратаря. Причем на один зачетный сэйв больше у Едлички. И внимание - редкость: десять из одиннадцати выделенных мною эпизодов матча заканчивались ударами в створ ворот.

Вот, пожалуй, и все. Новостей на сегодня больше нет. Если, конечно, для вас это были новости. Переключаемся в режим УПЛ - той сладкой лужи, в которой нашим фаворитам так вольготно плещется. Говорю это с горьким сарказмом. Ибо буду и впредь ее отслеживать. Такова наша нынешняя жизнь, другой никто не предлагает.

Напоследок обращаюсь к нашим уважаемым эмигрантам и прочим не менее уважаемым заробитчанам. Понимаю, что уйдет в воздух, но должен попытаться. Находясь там, вы не имеете морального права критиковать то, что сейчас происходит ТУТ. Или исходит отсюда. Как бы вы ни поддерживали, и сколько бы ни донатили.

Хотя бы потому, что не живете в постоянном звуковом сопровождении воздушной тревоги, или ее ожидании - более тысячи дней. Как живет тот же украинский футбол. И еще неизвестно, благотворно ли сказываются на настроении игроков эти временные командировки в мирную жизнь. Ах, им много платят, и поэтому они обязаны?

Я все понял. Дальнейший разговор не имеет смысла. Извините, что отнял ваше время. К слову, за окном снова воет…

Фото – ФК Динамо Київ