  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Будущий соперник Динамо уступил подопечным сына Луческу. РФШ - ПАОК 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будущий соперник Динамо уступил подопечным сына Луческу. РФШ - ПАОК 0:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Будущий соперник Динамо уступил подопечным сына Луческу. РФШ - ПАОК 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Латвийский "РФШ" уступил в домашнем матче греческому "ПАОКу" в рамках 5-го тура Лиги Европы со счетом 0:2.

Напомним, что 30 января "РФШ" закончит основной этап турнира игрой с киевским "Динамо". На данный момент команда занимает 34 место в турнирной таблице ЛЕ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

28.11.2024. Рига. Стадион "Даугава"

"РФШ" – "ПАОК" – 0:2

Гол: Десподов 2, Чалов, 59

По теме
yellow-arrow
Волевая победа коллектива Моуринью. Славия - Фенербахче 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Вице-чемпион Шотландии громит пятую команду Франции. Ницца - Рейнджерс 1:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Наши за границей. В лондонском тумане Рома возродилась, но Довбик потерялся
Лига Европы ПАОК (Салоники) РФШ (Рига)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости