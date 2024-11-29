Лига Европы
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Будущий соперник Динамо уступил подопечным сына Луческу. РФШ - ПАОК 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Латвийский "РФШ" уступил в домашнем матче греческому "ПАОКу" в рамках 5-го тура Лиги Европы со счетом 0:2.
Напомним, что 30 января "РФШ" закончит основной этап турнира игрой с киевским "Динамо". На данный момент команда занимает 34 место в турнирной таблице ЛЕ.
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28.11.2024. Рига. Стадион "Даугава"
"РФШ" – "ПАОК" – 0:2
Гол: Десподов 2, Чалов, 59
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