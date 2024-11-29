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Вице-чемпион Шотландии громит пятую команду Франции. Ницца - Рейнджерс 1:4. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Не складывается у "орлят" в еврокубках

Вице-чемпион Шотландии громит пятую команду Франции. Ницца - Рейнджерс 1:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ницца" потерпела крупное поражение от "Рейнджерса" в домашнем матче Лиги Европы.

Свой единственный гол хозяева забили аж на 83-й минуте.

По итогам пяти туров ЛЕ "Ницца" находится на предпоследней, 35-й позиции в турнирной таблице. "Рейнджерс" - 8-й.

28.11.2024. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера"

"Ницца" — "Рейнджерс" 1:4

Голы: Буанани (83) — Черны (35), Диоманде (38), Игамане (45+3, 54)

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