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Волевая победа коллектива Моуринью. Славия - Фенербахче 1:2. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" минимально переиграл "Славию" в выездном матче Лиги Европы.
В начале встречи чешский клуб повел в счете, на 35-й минуте паритет восстановил 38-летний Эдин Джеко, а уже в концовке вырвал победу для команды Жозе Моуринью Юссеф Эн-Несири.
Таким образом, "Фенербахче" поднялся на 15-е место турнирной таблицы ЛЕ. "Славия", в свою очередь, опустилась на 26-ю строчку.
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28.11.2024. Прага. "Фортуна Арена"
"Славия" (Чехия) — "Фенербахче" (Турция) 1:2
Голы: Хоры (7) — Джеко (35), Эн-Несири (85)
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