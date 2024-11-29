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Волевая победа коллектива Моуринью. Славия - Фенербахче 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

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Волевая победа коллектива Моуринью. Славия - Фенербахче 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фенербахче" минимально переиграл "Славию" в выездном матче Лиги Европы.

В начале встречи чешский клуб повел в счете, на 35-й минуте паритет восстановил 38-летний Эдин Джеко, а уже в концовке вырвал победу для команды Жозе Моуринью Юссеф Эн-Несири.

Таким образом, "Фенербахче" поднялся на 15-е место турнирной таблицы ЛЕ. "Славия", в свою очередь, опустилась на 26-ю строчку.

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28.11.2024. Прага. "Фортуна Арена"

"Славия" (Чехия) — "Фенербахче" (Турция) 1:2

Голы: Хоры (7) — Джеко (35), Эн-Несири (85)

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