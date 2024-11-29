"Команду будто кто-то сглазил". Эксперт сетует на невезение Динамо в Лиге Европы

Экснападающий "Днепра", "Полиграфтехники"/"Александрии", "Ворсклы" и "Металлиста" Сергей Чуйченко с корреспондентом UA-Футбол поделился впечатлениями о выступлении киевского "Динамо" в розыгрыше Лиги Европы, где вчера в 5-м туре основного этапа соревнований бело-синие проиграли чешской "Виктории" из Пльзеня 1:2. Вспомнил он и о неудачах в Лиге чемпионов другого украинского гранда - донецкого "Шахтера", ранее уступившего нидерландскому ПСВ из Эйндховена.

- Все мы уже давно заждались успешных результатов от двух наших клубов, играющих в еврокубках – "Шахтера" и "Динамо", – начинает комментарий Чуйченко. - В среду дончане были очень близки к тому, чтобы одержать победу или хотя бы сыграть вничью. Но, к сожалению, все изменило удаление бразильца Педринью в разгар второго тайма. Теперь горнякам придется откладывать свои честолюбивые намерения на "потом". А вот "Динамо", после уверенных побед в двураундовых дуэлях с "Партизаном" и "Глазго Рейнджерс" в первых двух квалификационных раундах еврокубкового турнира, вселившее надежды в сердца болельщиков, теперь почему-то пробуксовывает в Европе.

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- Что скажете о поединке в Гамбурге, где команда Александра Шовковского встречалась с "Викторией" (Пльзень)?

- В целом игра была равной, и наша команда ни в чем не уступала сопернику. А вот во владении мячом преимущество было у киевского "Динамо". И если бы в моменте в начале второго тайма гол Вивчаренко был бы засчитан, то наша команда взбодрилась бы и в дальнейшем могла бы дальше быть хозяином положения. Но когда сразу же после неучтенного гола динамовцы пропустили мяч, то огорчились. А тут еще и второй пропустили... Это какое-то роковое невезение: в этом розыгрыше Лиги Европы "Динамо" никак не может забить мяч - тяжело, не получается. Даже не знаю, почему так происходит уже столько игр. От матча к матчу – и все никак не удавалось реализовать моменты. Пока в самом конце пятой игры это наконец-то сделал Кабаев, забив отличный мяч. Но учитывая, что это была последняя из компенсированных ко второму тайму минут поединка, какой-либо роли он не сыграл. Так что повторюсь: в очередной раз приходится сожалеть, что имея в игре благоприятные моменты, "Динамо" не в состоянии их реализовать. А стоило допустить ошибки в обороне – и сразу же страдаешь от пропущенных мячей. В футболе так всегда бывает – ошибок он не прощает.

– В чем видится вам причина поражений "Динамо" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы?

- Затрудняюсь ответить на этот вопрос, ведь нужно знать все нюансы в жизни и деятельности динамовского коллектива. Но довольно парадоксальным выглядит тот факт, что в чемпионате Украины "Динамо" выглядит уверенно, а вот в основном этапе Лиги Европы команду будто кто-то сглазил. Я уже упомянул о невезении. Да, в футболе фарт тоже имеет значение. Именно это мы видим в играх "Динамо". Голевые моменты команда Александра Шовковского создает, а вот воплотить их в голы никак не удается, хоть тресни! Нельзя сказать, что динамовцы полностью уступают тому или иному сопернику. Вот и по вчерашней игре этого не скажешь. Вроде бы все наша команда в атаке делала правильно, но... Даже не знаю, что и говорить. Остается лишь выразить надежду на то, что в следующих матчах "Динамо" перестроится и сделает все возможное, чтобы в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА приносить очки.