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Проиграв Виктории, Динамо обновило ряд антирекордов в Лиге Европы

Лига Европы

В этом сезоне у киевлян в еврокубках сплошной провал

Проиграв Виктории, Динамо обновило ряд антирекордов в Лиге Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 5-го тура с "Викторией" (1:2) "Динамо" выдало очередную порцию украинских антирекордов в Лиге Европы.

Во-первых, киевляне потерпели 7-е поражение подряд на своем поле (мячи 1-15). Во-вторых, бело-синие продлили общую безвыигрышную серию до 13 игр 1 ничья и 12 поражений), а домашнюю - до 10 (з ничьи, 7 поражений).

Также, динамовцы пропустили в общем 13-й раз подряд, а в родных стенах - 10-й, побив "рекорд" "Ворсклы" 6-летней давности.

Кроме того, "Динамо" обновило личный антирекорд, пропустив дома в еврокубковых турнирах 12-ю игру кряду.

А еще два своих "рекорда" киевляне повторили, потерпев 6-е поражение подряд в Лиге Европы (мячи 1-14) и 4-е в еврокубках в родных стенах (мячи 1-11).

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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