Досталось всем. Украинский тренер раскритиковал тройку центрбеков Динамо

Бывший тренер "Миная" и "ЮКСА" Николай Цымбал раскритиковал тройку центрбеков " Динамо " за игру против "Виктории" в 5-м туре Лиги Европы (1:2).

- В первом тайме у Михавко были ошибки в тактических эпизодах. В общем, очень много критики приходится на Михавко. Видел и статистику, показывающую, что команда соперника направляет свое давление именно на Михавка, который у "Динамо" и начинает атаки. Но это молодой игрок, который сейчас проходит своеобразный экзамен, ему важно пройти этот путь и стать еще сильнее, приобретя опыт.

Попов, к сожалению, не отличался от других и провел матч на уровне Михавко и Биловара. У Дениса были тактические ошибки, как и у всей динамовской обороны в целом.

В моменте с первым голом Биловар дал Матею Выдри развернуться и пробить. В таких эпизодах нужно более плотно действовать с оппонентом. Хочется видеть от Кристиана более надежную игру в защите.

– Как в целом оцените решение Шовковского сыграть против "Виктории" в три центральных защитника?

– Это читалось. Думаю, что динамовцы моделировали такую ​​игру еще в поединке с Черноморцем. Против "Ромы" киевляне тоже играли в три центрбека. Проблема в том, что в чемпионате Украины не такой уровень сопротивления, особенно, если говорить о поединке с Черноморцем, где его фактически не было.

То, что тренерский штаб Шовковского отразил схему – нормальное явление, имеющее право на жизнь. Проблема в том, что "Динамо" негде наигрывать эту схему с хорошим уровнем интенсивности и сопротивления.