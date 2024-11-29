Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Досталось всем. Украинский тренер раскритиковал тройку центрбеков Динамо
Шовковский снова сыграл в три защитника
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший тренер "Миная" и "ЮКСА" Николай Цымбал раскритиковал тройку центрбеков "
- В первом тайме у Михавко были ошибки в тактических эпизодах. В общем, очень много критики приходится на Михавко. Видел и статистику, показывающую, что команда соперника направляет свое давление именно на Михавка, который у "Динамо" и начинает атаки. Но это молодой игрок, который сейчас проходит своеобразный экзамен, ему важно пройти этот путь и стать еще сильнее, приобретя опыт.
Попов, к сожалению, не отличался от других и провел матч на уровне Михавко и Биловара. У Дениса были тактические ошибки, как и у всей динамовской обороны в целом.
В моменте с первым голом Биловар дал Матею Выдри развернуться и пробить. В таких эпизодах нужно более плотно действовать с оппонентом. Хочется видеть от Кристиана более надежную игру в защите.
– Как в целом оцените решение Шовковского сыграть против "Виктории" в три центральных защитника?
– Это читалось. Думаю, что динамовцы моделировали такую игру еще в поединке с Черноморцем. Против "Ромы" киевляне тоже играли в три центрбека. Проблема в том, что в чемпионате Украины не такой уровень сопротивления, особенно, если говорить о поединке с Черноморцем, где его фактически не было.
То, что тренерский штаб Шовковского отразил схему – нормальное явление, имеющее право на жизнь. Проблема в том, что "Динамо" негде наигрывать эту схему с хорошим уровнем интенсивности и сопротивления.
Популярное сейчас
- Футболист Ворсклы сказал все, что думает о главном тренере Максимове
- Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от реванша против Дюбуа
- Четвертая ракетка мира отреагировал на проваленный допинг-тест Свентек и обратился к болельщикам
- Динамо - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- УПЛ. Ворскла - Ингулец 0:3. Дебютная в сезоне победа аутсайдера