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Досталось всем. Украинский тренер раскритиковал тройку центрбеков Динамо

Лига Европы
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Шовковский снова сыграл в три защитника

Досталось всем. Украинский тренер раскритиковал тройку центрбеков Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший тренер "Миная" и "ЮКСА" Николай Цымбал раскритиковал тройку центрбеков "Динамо" за игру против "Виктории" в 5-м туре Лиги Европы (1:2).

- В первом тайме у Михавко были ошибки в тактических эпизодах. В общем, очень много критики приходится на Михавко. Видел и статистику, показывающую, что команда соперника направляет свое давление именно на Михавка, который у "Динамо" и начинает атаки. Но это молодой игрок, который сейчас проходит своеобразный экзамен, ему важно пройти этот путь и стать еще сильнее, приобретя опыт.

Попов, к сожалению, не отличался от других и провел матч на уровне Михавко и Биловара. У Дениса были тактические ошибки, как и у всей динамовской обороны в целом.

В моменте с первым голом Биловар дал Матею Выдри развернуться и пробить. В таких эпизодах нужно более плотно действовать с оппонентом. Хочется видеть от Кристиана более надежную игру в защите.

– Как в целом оцените решение Шовковского сыграть против "Виктории" в три центральных защитника?

– Это читалось. Думаю, что динамовцы моделировали такую ​​игру еще в поединке с Черноморцем. Против "Ромы" киевляне тоже играли в три центрбека. Проблема в том, что в чемпионате Украины не такой уровень сопротивления, особенно, если говорить о поединке с Черноморцем, где его фактически не было.

То, что тренерский штаб Шовковского отразил схему – нормальное явление, имеющее право на жизнь. Проблема в том, что "Динамо" негде наигрывать эту схему с хорошим уровнем интенсивности и сопротивления.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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