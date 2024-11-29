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Косырин: Мы слишком много ожидали от Динамо

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Обновлено

Такой у нас уровень

Косырин: Мы слишком много ожидали от Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Александр Косырин поделился впечатлениями от вчерашнего поединка Лиги Европы между киевлянами и чешской "Викторией" (1:2).

"Похоже, перед началом выступлений киевлян в текущей Лиге Европы мы слишком много от них ожидали. К сожалению, реалии таковы, что уровень подготовки динамовцев пока не позволяет рассчитывать даже на завоевание одного очка во втором по рейтингу континентальном турнире. На это есть объективные и субъективные причины. Но я придерживаюсь точки зрения, что это временные трудности, скажем так, проблемы роста, которые динамовцы обязательно преодолеют. И кратчайший путь для совершенствования – как раз через выступления на международной арене.

Неудачная прошлогодняя еврокубковая кампания, все же, способствовала становлению динамовской молодежи, которая добавляла на глазах и довольно уверенно сейчас чувствует себя в чемпионате УПЛ, где замахнулась на "золото". Убежден, что и текущие неудачи в Лиге Европы сыграют свою положительную роль и после работы над ошибками киевляне будут продолжать прогрессировать.

Согласен, и во вчерашнем противостоянии с "Викторией" – далеко не топовой чешской командой, хватало, как командных, так и индивидуальных просчетов, что сказалось на провалах в обороне, сбитом прицеле, бросалась в глаза короткая скамейка запасных для выступлений на таком престижном уровне, однако советую просто запастись терпением. В "Динамо" – креативный руководитель, есть способная смена, свой рисунок игры. Надо позаботиться, чтобы это все сохранить и усилиться несколькими качественными легионерами. Тогда уже в следующем сезоне мы увидим "Динамо", с которым будут считаться даже ведущие европейские клубы", - рассказал Косырин.

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Александр Косырин Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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