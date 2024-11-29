"Не умеют держать удар, а может просто не верят в свои силы?", - экс-игрок Динамо порассуждал о проблемах киевлян

Экс-игрок " Динамо " и нескольких других украинских команд Владимир Ковалюк высказался о матче киевлян в Лиге Европы с чешской "Викторией" (1:2).

"Украинские команды имеют отличную возможность громко заявить о себе на международной арене, прежде всего, благодаря выступлениям в еврокубках. Помню, раньше киевские динамовцы именно благодаря этому выгодно продавали своих лидеров в именитые зарубежные клубы.

К сожалению, в этом сезоне по разным причинам идет переоценка ценностей в отечественном футбольном хозяйстве. В частности, провал киевских динамовцев в Лиге Европы болезненно бьет по рейтингу футболистов этой команды. Чтобы исправить такую ситуацию, есть только один выход: нужно еще качественнее выполнять свои обязанности, как во время официальных матчей, так и в подготовительный период.

Хотя меня неприятно удивляет, что когда динамовцы первыми пропускают в Лиге Европы, то не могут отыграться. Так было в вчерашнем матче с "Викторией". Не умеют держать удар, а может просто не верят в свои силы? Посмотрим, сделают ли динамовцы правильные выводы после последних неудач в заключительных матчах континентального турнира.

Киевлянам не откажешь в старании. Но только этого в еврокубках недостаточно. Нужна еще высокая мастерство. Вот с этим в "Динамо" сейчас есть проблемы", - сказал Ковалюк.