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"Не умеют держать удар, а может просто не верят в свои силы?", - экс-игрок Динамо порассуждал о проблемах киевлян
Провальный еврокубковый сезон для киевлян
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Экс-игрок "
"Украинские команды имеют отличную возможность громко заявить о себе на международной арене, прежде всего, благодаря выступлениям в еврокубках. Помню, раньше киевские динамовцы именно благодаря этому выгодно продавали своих лидеров в именитые зарубежные клубы.
К сожалению, в этом сезоне по разным причинам идет переоценка ценностей в отечественном футбольном хозяйстве. В частности, провал киевских динамовцев в Лиге Европы болезненно бьет по рейтингу футболистов этой команды. Чтобы исправить такую ситуацию, есть только один выход: нужно еще качественнее выполнять свои обязанности, как во время официальных матчей, так и в подготовительный период.
Хотя меня неприятно удивляет, что когда динамовцы первыми пропускают в Лиге Европы, то не могут отыграться. Так было в вчерашнем матче с "Викторией". Не умеют держать удар, а может просто не верят в свои силы? Посмотрим, сделают ли динамовцы правильные выводы после последних неудач в заключительных матчах континентального турнира.
Киевлянам не откажешь в старании. Но только этого в еврокубках недостаточно. Нужна еще высокая мастерство. Вот с этим в "Динамо" сейчас есть проблемы", - сказал Ковалюк.
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