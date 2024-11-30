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Мизин - о матче с Викторией: Киевлянам бы очень помог Андрей Ярмоленко

Лига Европы

Насущный вопрос - чего в еврокубках не хватает киевлянам

Мизин - о матче с Викторией: Киевлянам бы очень помог Андрей Ярмоленко

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Сергей Мизин рассказал, чего, по его мнению, не хватило киевлянам в матче Лиги Европы с чешской "Викторией" (1:2).

"Если коротко, то исполнительного мастерства. Вчера киевляне по созданным голевым моментам не уступали плзенцам, а вот по реализации соперник был лучше. Гол Кабаєва в компенсированное время – отдельная тема, потому что киевлянин делал верховую передачу, и ему повезло, что мяч неожиданно залетел в верхний угол ворот.

К сожалению, снова не хватало завершающего точного удара, точной последней передачи. Если в чемпионате УПЛ эти пробелы в подготовке не так заметны из-за слабости соперников, то на международной арене это сразу бросается в глаза, потому что там визави гораздо сильнее.

И еще сейчас "Динамо" очень не хватает опытных лидеров, которые бы вели за собой на поле, которых бы слушали в раздевалке. Уверен, что именно в этот трудный момент киевлянам бы очень помог ветеран Андрей Ярмоленко, но он травмирован.

Конечно, что эти последние неудачи в Лиге Европы — удручают, но ничего не поделаешь, такой у нас уровень футболистов. Все же остается надеяться, что, набив шишки на международной арене, киевляне будут учиться на своих ошибках и все-таки будут прогрессировать, хотя не так быстро, как хотелось бы", - сказал Мизин.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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