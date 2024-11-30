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Мизин - о матче с Викторией: Киевлянам бы очень помог Андрей Ярмоленко
Насущный вопрос - чего в еврокубках не хватает киевлянам
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Экс-игрок "
"Если коротко, то исполнительного мастерства. Вчера киевляне по созданным голевым моментам не уступали плзенцам, а вот по реализации соперник был лучше. Гол Кабаєва в компенсированное время – отдельная тема, потому что киевлянин делал верховую передачу, и ему повезло, что мяч неожиданно залетел в верхний угол ворот.
К сожалению, снова не хватало завершающего точного удара, точной последней передачи. Если в чемпионате УПЛ эти пробелы в подготовке не так заметны из-за слабости соперников, то на международной арене это сразу бросается в глаза, потому что там визави гораздо сильнее.
И еще сейчас "Динамо" очень не хватает опытных лидеров, которые бы вели за собой на поле, которых бы слушали в раздевалке. Уверен, что именно в этот трудный момент киевлянам бы очень помог ветеран Андрей Ярмоленко, но он травмирован.
Конечно, что эти последние неудачи в Лиге Европы — удручают, но ничего не поделаешь, такой у нас уровень футболистов. Все же остается надеяться, что, набив шишки на международной арене, киевляне будут учиться на своих ошибках и все-таки будут прогрессировать, хотя не так быстро, как хотелось бы", - сказал Мизин.
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