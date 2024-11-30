Комментатор: Второй пропущенный мяч Динамо от Виктории – абсолютное издевательство. Шулц еще и приплясывал

Журналист Владимир Зверов высказался о матче "Динамо" – "Виктория".

“То, что случилось на 90-й минуте, второй пропущенный мяч – абсолютное издевательство. Это главный момент этой Лиги Европы, после которого это уже точка невозвращения. Если раньше можно было что-то списать на красную карточку в матче с "Ференцварошем", то сейчас эта оборона и издевательский гол от Шулца, после которого он еще и приплясывал... Так нельзя”.

"Нельзя так отворачиваться от мяча, как это делают игроки "Динамо". Нельзя так защищаться. Вопрос к киевлянам – где голы и как их создавать? Два удара в створ у Бражко и два у Кабаева. Не может быть такого, чтобы команда, которая хочет побеждать, и у нее опорный хавбек наносит больше всех ударов в створ”, – отметил комментатор.