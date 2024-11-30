  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Комментатор: Второй пропущенный мяч Динамо от Виктории – абсолютное издевательство. Шулц еще и приплясывал
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комментатор: Второй пропущенный мяч Динамо от Виктории – абсолютное издевательство. Шулц еще и приплясывал

Лига Европы
Обновлено

Эпизод, характеризующий выступление киевлян в ЛЕ

Комментатор: Второй пропущенный мяч Динамо от Виктории – абсолютное издевательство. Шулц еще и приплясывал

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Журналист Владимир Зверов высказался о матче "Динамо" – "Виктория".

“То, что случилось на 90-й минуте, второй пропущенный мяч – абсолютное издевательство. Это главный момент этой Лиги Европы, после которого это уже точка невозвращения. Если раньше можно было что-то списать на красную карточку в матче с "Ференцварошем", то сейчас эта оборона и издевательский гол от Шулца, после которого он еще и приплясывал... Так нельзя”.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Нельзя так отворачиваться от мяча, как это делают игроки "Динамо". Нельзя так защищаться. Вопрос к киевлянам – где голы и как их создавать? Два удара в створ у Бражко и два у Кабаева. Не может быть такого, чтобы команда, которая хочет побеждать, и у нее опорный хавбек наносит больше всех ударов в створ”, – отметил комментатор.

"Динамо" проиграло все 5 матчей в общем этапе.

По теме
yellow-arrow
Цыганык: Уже после первого тайма нужно было делать замены, а Шовковский боится. Думает, что пусть идет так
yellow-arrow
Мизин - о матче с Викторией: Киевлянам бы очень помог Андрей Ярмоленко
yellow-arrow
"Не умеют держать удар, а может просто не верят в свои силы?", - экс-игрок Динамо порассуждал о проблемах киевлян
Владимир Зверов Динамо (Киев) Виктория (Пльзень)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости