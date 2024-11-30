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Цыганык: Уже после первого тайма нужно было делать замены, а Шовковский боится. Думает, что пусть идет так

Лига Европы
Обновлено

Комментатор поделился впечатлениями от игры киевлян в ЛЕ

Цыганык: Уже после первого тайма нужно было делать замены, а Шовковский боится. Думает, что пусть идет так

скриншот youtube

Новина українською

Журналист Игорь Цыганык считает, что наставнику "Динамо" не хватает тренерского опыта.

"Шовковский еще молод, пока не опытный тренер. Это очень заметно. Уже после первого тайма нужно было делать замены, а он боится что-нибудь поломать. Думает, пусть идет так, как идет. А нужно предусматривать эти действия вперед. Шовковский производит замены тогда, когда уже поздно. Когда игроки уже набегались”.

Также журналист оценил действия киевлян в матче 5-го тура.

“Чтобы игроки не говорили, они слышат критику. Они демонстрировали эмоции и игру. То, что мы хотим от соперничества. Это было. Играли в абсолютно нормальный, простой футбол с пятью защитниками. Что можем, то играем. Не хватает опыта в центре защиты. Биловар парится. Михавко позиционно не все понимает. Раньше он играл в полузащите? Бессонов тоже. И везде был лучшим".

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“Нужно привыкать и быстрее расти. У нас нет конкуренции. Нет легионеров. Это проблема. Привезли Себальоса. Он неплохой футболист, но травматичный. Зачем его держать? Хотя мне он понравился. В этой Лиге Европы "Динамо" провело два матча, в которых у меня к киевлянам нет претензий по желанию. Против "Ромы" и "Виктории". По остальным матчам у меня есть вопросы по отдаче”, – заявил комментатор.

12 декабря команда будет играть на выезде против "Реал Сосьедад".

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Александр Шовковский Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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