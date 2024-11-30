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Цыганык: Уже после первого тайма нужно было делать замены, а Шовковский боится. Думает, что пусть идет так
Комментатор поделился впечатлениями от игры киевлян в ЛЕ
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Журналист Игорь Цыганык считает, что наставнику "Динамо" не хватает тренерского опыта.
"Шовковский еще молод, пока не опытный тренер. Это очень заметно. Уже после первого тайма нужно было делать замены, а он боится что-нибудь поломать. Думает, пусть идет так, как идет. А нужно предусматривать эти действия вперед. Шовковский производит замены тогда, когда уже поздно. Когда игроки уже набегались”.
Также журналист оценил действия киевлян в матче 5-го тура.
“Чтобы игроки не говорили, они слышат критику. Они демонстрировали эмоции и игру. То, что мы хотим от соперничества. Это было. Играли в абсолютно нормальный, простой футбол с пятью защитниками. Что можем, то играем. Не хватает опыта в центре защиты. Биловар парится. Михавко позиционно не все понимает. Раньше он играл в полузащите? Бессонов тоже. И везде был лучшим".
“Нужно привыкать и быстрее расти. У нас нет конкуренции. Нет легионеров. Это проблема. Привезли Себальоса. Он неплохой футболист, но травматичный. Зачем его держать? Хотя мне он понравился. В этой Лиге Европы "Динамо" провело два матча, в которых у меня к киевлянам нет претензий по желанию. Против "Ромы" и "Виктории". По остальным матчам у меня есть вопросы по отдаче”, – заявил комментатор.
12 декабря команда будет играть на выезде против "Реал Сосьедад".
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