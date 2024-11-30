Простить нельзя наказывать. Почему Динамо провалилось в евроосени?

Эта евроосень "Динамо" явно не удалась. Во всех пяти матчах киевляне проиграли, не зависимо от уровня соперника. И еще кое-где против условного “топ” играли лучше, чем в роли фаворита. Почему так? Почему во время первых двух раундов киевлян в квалификации Лиги чемпионов их боготворили, а дальше все пошло кувырком?

Ответов на этот вопрос очень много. Нельзя просто сказать: виновата логистика или виноват тренер. Составляющими такого провала являются сразу несколько факторов.

Начнём с выбора стадиона. Ведь именно номинально домашние матчи давали надежду, но были с треском провалены. "Динамо" хорошо (по сравнению со своими предыдущими сезонами) усилилось летом, провело спарринги с хорошими командами. То есть к кампании готовились уверенно. И возлагали надежду на попадание в основной этап Лиги чемпионов.

Как подтвердили UA-Футбол в состоянии киевлян, менеджмент клуба действительно готовился к ЛЧ. И заранее начал переговоры с руководством стадиона в Гамбурге, несмотря на матчи квалификации в Люблине. Причин несколько: более дорогой рынок, более массированная текущая украинская диаспора в Германии, большая емкость стадиона и т.д. Но не произошло, как предполагалось: "Динамо" провело осень в Лиге Европы.

Далее переходим на следующий пункт – газон на "Фолькспаркштадионе". Да, для обеих команд поле одинаковое и так далее. Но мы уже из-за матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов в прошлом году узнали, что газон там ужасного качества. То же покрытие на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве значительно качественнее и удобнее для футболистов. Игру "Динамо", которую Шовковский хочет пропагандировать и которую уже пропагандировал, трудно построить на таком поле. Если даже элементарный ровный пас через вырванную траву и болото нельзя отдать, то о какой игре кроме "бей-беги" там можно предложить? Ну а в этом аспекте уже выигрывает просто тот, кто больше приспособлен к этой схеме. И это были не киевляне.

И прошу болельщиков заметить, что футболисты ни разу не жаловались на газон в Гамбурге. Более того, тот же Тарас Михавко подчеркнул, что "поле для обеих команд – одинаковое, поэтому не нужно на этот фактор пенять". Не забывайте, что перед ответом игрока идет вопрос. Трудно потом желать хоть о чем-то говорить с журналистом, если ты после каждого комментария получаешь ведро грязи.

Логистика. Еще один ключ к неудачам "Динамо" и большой вопрос к менеджменту клуба. Зачем футболистам ехать в Люблин, а на следующий день лететь в Гамбург? Без нормального восстановления от матчей УПЛ? Игроки приезжают уставшими на номинально домашние поединки, которые должны в теории давать преимущество. Почему все-таки просто не остановиться на Люблине?

О преимуществе. В Гамбурге киевляне играют как в гостях. На стадионе вместимостью более 57 тысяч болельщиков была очень низкая посещаемость. Против "Виктории" пришло на игру 4 456 фанатов, с "Ференцварошем" – 5 338. Матч с "Лацио" тоже не поразил – 7 751 фанат был на трибунах. Но главное, что большинство этих болельщиков – это ультрас гостей. И из-за хорошей акустики пустой арены именно они задавали тон атмосфере матча под редкие крики "Динамо" и "Украина" от немногочисленных украинских фанов. Все мы знаем, где сейчас ультрас "бело-синих": им не до футбола.

Для сравнения, средняя посещаемость в Люблине на квалификацию Лиги чемпионов составляла ориентировочно 6,65 тысяч фанатов – почти 44% от вместимости всего стадиона. И атмосфера там была проукраинская. Так что, не собрали бы такое количество на групповом этапе ЛЕ в городе с большой украинской диаспорой, расположенном практически у границы с нашим государством?

Также колом в спину результатов "Динамо" стало вышеупомянутое (не)восстановление. Кучу травм получили футболисты киевлян. И в то время пока "Шахтер" эту структуру наладил, Шовковский должен играть без ключевых Пихаленка, Ярмоленко, Тимчика. Или с травмированным Кабаевым. И эти проблемы начались после того, как к матчам еврокубков добавили регулярные поединки УПЛ. То есть с большой нагрузкой киевляне не справились.

В то время как "Шахтер" в прошлом сезоне выиграл со многих сторон от матчей в Гамбурге, для "Динамо" этот красивый город на Севере Германии стал полным провалом. Выше были упомянуты в большинстве технические моменты еврокубков для ДК, ведь об игре (или не игре) футболистов может каждый из нас многое рассказать со своей стороны.

Воплощать идеи “горняков” в “Динамо” не полностью получается. Да, да. В переезде "Динамо" в Гамбург именно такой шаг усматривается, не правда ли? Косплей касается и приглашения Мирчи Луческу (хотя со стороны результата румына в первом сезоне здесь – вопросов никаких), или моментальное подражание "Шахтеру" относительно благотворительного тура после начала полномасштабного вторжения России (это позитив, но просто пример). Менеджмент киевлян в последние годы просто выбирает путь идти шагами более мощного во внеигровой плоскости исполнителя, пусть он является извечным конкурентом. Но когда одно руководство клуба продает футболиста, который не стоит 70 миллионов, за такую ​​сумму, другое не может выторговать ни одно выгодное соглашение… Так может стоит пересмотреть свой подход к делу, и снова стать антагонистом, а не последователем?

И напоследок. То, что не понравится многим, кто сейчас это читает. Это касается, кстати, и выступлений сборной Украины. Да и того же "Шахтера" в Лиге чемпионов. Если команда представляет воюющую страну, это не означает, что у игроков появляется дополнительный мотор в одном месте для двойного желания. Многие футболисты имеют такую ​​же психологию, как и у нас. Большая часть их семей и большинство из них также живет с воздушными тревогами и выключением света, некоторые их родные тоже воюют, некоторые из футболистов даже потеряли своих близких, которые погибли от рук российских оккупантов. Они, как и мы – не роботы. И имеют право на ошибки. Даже на пять подряд.

Но в то же время нужно делать работу над ошибками, что касаются игровых моментов. А лучше учиться на чужих. Если не будет анализа и правильных выводов, то не то что ниже Кипра в таблице коэффициентов УЕФА опустимся... а с Молдовой будем бороться.

Фото: UA-Футбол/Олександр Приходько, "Динамо" Київ