Эффект Аморима. Манчестер Юнайтед в матче ЛЕ установил историческое достижение

В недавнем матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" дома победил "Буде/Глимт" со счетом 3:2. Это была волевая победа, давшая возможность побить сразу несколько рекордов.

Как сообщает Opta, впервые в истории подсчетов "красные дьяволы" сделали более 700 передач в одном победном поединке (723).

1 - Manchester United's 3-2 victory over Bodø/Glimt was the first time on record that they completed 700+ passes (723), had 70%+ possession (72.4%), registered 20+ shots (20) and had 40+ touches in the opposition box (47) in a major European match (since 03/04). Impact. pic.twitter.com/ZjAQbEYE2U