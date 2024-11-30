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Эффект Аморима. Манчестер Юнайтед в матче ЛЕ установил историческое достижение
Статистика – тоже часть футбола
Getty Images / Global Images Ukraine
В недавнем матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" дома победил "Буде/Глимт" со счетом 3:2. Это была волевая победа, давшая возможность побить сразу несколько рекордов.
Как сообщает Opta, впервые в истории подсчетов "красные дьяволы" сделали более 700 передач в одном победном поединке (723).
“Кроме этого владение мячом превышало 70% (72,4%), было зарегистрировано более 20 бросков (20) и сделано более 40 касаний в штрафной зоне соперника (47) в большом европейском матче (с 03/04). Влияние”, – говорится в отчете Opta.
1 - Manchester United's 3-2 victory over Bodø/Glimt was the first time on record that they completed 700+ passes (723), had 70%+ possession (72.4%), registered 20+ shots (20) and had 40+ touches in the opposition box (47) in a major European match (since 03/04). Impact. pic.twitter.com/ZjAQbEYE2U— OptaPlay (@OptaPlay) November 29, 2024
После матча МЮ поднялся на 12-е место в турнирной таблице ЛЕ. На счету команды три ничьи и две победы.
Для нового тренера команды Рубена Аморима – это был второй матч во главе МЮ, но первый на “Олд Траффорд”. Следующий поединок его подопечные проведут в воскресенье, 1 сентября против "Эвертона" дома.
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