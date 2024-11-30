Согласился с Буткевичем. Бывший защитник Динамо поделился мыслями об игре киевлян

Бывший защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук поделился впечатлениями от поединка киевлян против чешской "Виктории" (1:2) в рамках пятого тура основного этапа Лиги Европы.

Я уже давно смотрю поединки "Динамо" без нервов. Спокойно. Просто стараюсь смотреть и наслаждаться игрой, а не считать сколько там очков было есть или будет у киевлян. На самом деле трудно что-то комментировать... Вроде и неплохие игроки в "Динамо", но им кто-то сказал, что они звезды! А они этот статус не оправдывают.

Я согласен с президентом житомирского "Полесья" Геннадием Буткевичем, который как-то сказал, что сейчас для украинских клубов еврокубки - не награда за удачный сезон на внутренней арене, а бремя.

Что не так с командой Шовковского? Банально не хватает класса, мастерства игрокам?

"Динамо" растеряло свой класс еще более 20 лет назад! Не демонстрируют нынешние динамовцы того уровня, который должны демонстрировать игроки такого клуба.

Игра кого именно из динамовцев Вас разочаровывает? Вот Вы говорите "фигуры" - видимо, не спроста именно так. Намек на Шапаренко или Ваната, которые должны быть лидерами на поле, но таковыми не являются?

Мне кажется, вы только что сами ответили на свой вопрос. Эти игроки только делают вид, что они фигуры (читаем лидеры). Не держат планку. Нет уровня. Они классные ребята, но с ними очень много надо работать.

Есть вопросы и к скаутам, которые рекомендовали некоторых футболистов. Вероятно они (скауты) думали, что их кандидаты могут играть на уровне "Динамо", а они не могут. Подождем. Может что-то и получится из них. По игре с "Викторией" я переживал, чтобы Бущан не дернул себе заднюю поверхность бедра от того, сколько он мячей из штрафной навыбивался...