"Этому я нашел объяснение". Виталий Косовский - о поражениях Динамо в ЛЕ

Недавно прошел матч киевского "Динамо" против чешской "Виктории". Игра завершилась поражением, 1:2.

Бывший игрок национальной сборной Украины и "Динамо" Виталий Косовский поделился своим мнением о том, чего не хватает подопечным Александра Шовковского, чтобы побеждать в Лиге Европы.

После стартовых побед киевлян в Лиге чемпионов над сербским "Партизаном" и шотландским "Глазго Рейнджерс" не только я надеялся, что динамовцы заявят о себе и в менее престижной Лиге Европы. Но не так получилось, как думалось.

Тогда давайте сфокусируемся на последнем поединке с "Викторией", которая раньше ничего чрезвычайного на международной арене не демонстрировала.

"Виктория" - соперник непростой, опытный в еврокубковых баталиях, вязкий, организованный, каждый игрок четко знает свой маневр. В командной игре с таким оппонентом очень сложно, дивиденды могут принести только, прежде всего, домашние тактические заготовки или преимущество в единоборствах. На мой взгляд, киевляне ничем пльзенцев не удивили, шел обмен ударами, в котором точнее оказалась "Виктория". Обидно, но киевляне не продемонстрировали умение не только в обыгры соперника один в один, но и в отборе мяча. Вспомните, как гости забивали впервые, когда сразу несколько игроков киевлян находились в роли сторонних наблюдателей.

Уже в пяти матчах подряд в Лиге Европы динамовцы пропустив первыми, не находят аргументов, чтобы сравнять счет. Почему так выходит?

Этому я нашел объяснение. У "Динамо" сейчас вакантная роль лидера, особенно после того, как травмы начали преследовать ветерана Андрея Ярмоленко. Тем не менее я не буду конкретизировать, кто виноват, что так произошло, но без вожака, который в трудную минуту повел бы за собой, очень сложно.

У динамовцев впереди соперники более сильны, чем "Виктория" - испанский "Реал Сосьедад", турецкий "Галатасарай". Снова без очков?

Сейчас, пожалуй, никто не завидует вождю динамовцев Александру Шовковскому. Он прилагает усилия со своими помощниками, чтобы остановить это падение, экспериментирует с составом, использует различные тактические схемы, однако, пожалуй, уровень подготовки подопечных такой, что его хватает только для успешного выступления в УПЛ.

По-моему, сейчас важно из каждого поражения делать правильные выводы и хотя говорят, что лучше учиться на чужих ошибках, оперативно исправлять свои. Тем более что в составе "Динамо" немало молодежи, которая имеет возможность обогатиться ценным опытом. Это будет способствовать нормализации микроклимата в команде и позволит прогрессировать.

Очень хочется, чтобы следующий сезон стал для киевлян определяющим. В первую очередь речь идет о завоевании чемпионского титула УПЛ, а уже летом будем ждать от динамовцев взлета на международной арене.