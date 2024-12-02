Как Виктория Пльзень. Еврокубковые соперники, портившие нервы разным клубам УПЛ в течение одного сезона

Так сложилось, что “Виктория” вдоволь “попила” нашей крови. Сначала пльзенцами в квалификации Лиги Европы был пройден “Кривбасс” (3:1 по итогам двух матчей), а на неделе досталось и “Динамо” (2:1). Подчеркнем, что это не единственный “кейс”, где один и тот же соперник заставил страдать разных представителей УПЛ в течение одной кампании. Освещаем пусть и неприятную, но действительно интересную страницу.

“Локомотив” Москва — в сезоне 2003/04 против “Шахтера” и “Динамо”

В 2003-м Ринат Ахметов удивил выбором главного тренера. Олигарх не скрывал симпатий к Мирче Луческу, впрочем, после неудачной попытки переманить румына, вынужденно переключился на других кандидатов и остановился на Бернди Шустере.

Работа в “Хересе”, который боролся за выход в Примеру — как-то не солидно, когда речь идет о будущих претензиях на группу Лиги чемпионов. Тем не менее, немец откликнулся на приглашение и в ответ получил высокие задачи — выиграть УПЛ, а также пробиться в основную стадию самого престижного еврокубка.

Во втором квалифай-раунде “горняки” справились с тираспольским “Шерифом” (2:0), а дальше судьба подбросила московский “Локомотив”. По состоянию на август РПЛ находилась как раз в разгаре, причем “железнодорожники” пытались защитить золотые медали и накануне показательно уничтожили “Спартак” (5:2). Неплохой тонус, присутствие Сергея Овчинникова, Сергея Игнашевича, Марата Измайлова и Дмитрия Лоськова — факторы, с которыми следовало считаться.

К счастью, в Донецке фортуна улыбнулась именно хозяевам — “оранжево-черные” предстали более организованными, реализовали пенальти (спасибо Звонимиру Вукичу); еще из плюсов в нашу пользу — удаление Олега Пашинина под занавес встречи.

А вот 27 августа настроение дончан изменилось в негативную сторону — Михаилу Ашветии не повезло в полной мере раскрыться в столице России, но с “горняками” грузин выдал матч жизни. Взятие ворот на 28 минуте и еще один в раздевалку изрядно шокировали Шустера, и после перерыва он попытался сократить отставание. На 71 минуте о себе напомнил Мариуш Левандовский, который в падении попал под перекладину; должен был забивать и Джулиус Агахова (собственно говоря, нигериец это и сделал, однако люксембургский арбитр Ален Хамер увидел нарушение правил в атаке).

Ближе к концу Игнашевич не промахнулся с одиннадцатиметровой отметки (украинцы завалили в штрафной Дмитрия Хохлова), и финальные 3:2, разумеется, отправили “Шахтер” в Кубок УЕФА. Там мы тоже не задержались из-за фиаско с бухарестским “Динамо” (5:2) — можно сказать, что уже в октябре актуальность Бернда снизилась в разы и ускорила его увольнение.

И вот жребий прошел, квартет В сформирован: “Арсенал”, “Интернационале”, “Локомотив” и киевское “Динамо”. Фавориты очевидны, однако на деле ситуация закрутилась по неожиданному сценарию: “бело-синие” дома разобрались с москвичами (Диого Ринкон провел дубль), одолели лондонцев (2:1) и зафиксировали ничью с “нерадзурри” (1:1), но все равно свалились на последнюю строчку. Почему?

Юрий Семин, надо признать, здорово спутал карты - после поражения на НСК “Олимпийский” выстоял против Арсена Венгера (0:0), разгромил итальянцев (3:0), обменялся голами на “Сан-Сиро” (1:1) и в ключевой момент “перестрелял” Алексея Михайличенко.

"Локо" напирал, предложил открытую игру, раз за разом создавал опасность, поэтому в течение первой 45-минутки зрители засвидетельствовали три мяча. Максим Бузникин дал счет результативным действиям, Валентин Белькевич восстановил равновесие, но в конце тайма россияне наработали на пенальти (Дмитрулин “подкосил” того же Бузникина), и к точке подошел вышеупомянутый Игнашевич.

На 65 минуте Максим Шацких отреагировал на ассист (реабилитировался Дмитрулин) и перебросил Овчинникова, однако решающее слово осталось за хозяевами — Уинстон Паркс в силовой борьбе (по нашему мнению, не совсем честной) с Шовковским протолкнул круглого за линию и таким образом принес победу (3:2). Победу, которая по своей сути и вывела “Локомотив” в плей-офф на “Монако”, а для нас означала отдых от международных баталий...

АЕК Ларнака - в сезоне 2022/23 против “Днепра-1” и “Динамо”

С началом полномасштабного вторжения было легко опровергнуть провалы. Нарушенная логистика, бешеное эмоциональное давление, ощущение неизвестности, массовый отъезд легионеров — это объясняло трудности, и с ними приходилось мириться.

Но с каким же трагикомизмом фанаты рефлексировали, когда на пути “Днепра-1” и “Динамо” попался АЕК из Ларнаки. Мы считали, что есть некая планка, ниже которой не опустишься (ох, в 2024-м все еще хуже), однако “зелено-желтые” показали, куда двигаться в направлении дна.

Нужно сказать, что накануне АЕК с хорошо знакомым Бруну Гамой в составе оставил позади “Црвену Звезду”. Впрочем, никто не ожидал, что соперник так просто и непринужденно разберет Александра Кучера на молекулы: в августе 2022-го “Днепр-1” спасовал 1:2 и 0:3. Вопиющие осечки с жалкой игрой Макса Валефа на воротах (например, в Кошице бразилец выпрыгнул за мячом и в полете буквально промахнулся, что позволило Хрвое Миличевичу беспрепятственно забить второй) по делу выбросили украинцев в Лигу конференций.

“Динамо” также исправно ловило пыль. Кроме киприотов на групповой стадии ЛЕ Мирчи Луческу выпали “Фенербахче” и “Ренн”, и прогнозировалось, что киевляне должны зацепиться за плей-офф. Но где там! Пять поражений и одна ничья, да и то чудом вырванная у как раз АЕКА (3:3), полностью разочаровали. Дюрчо, Альтман и Рафа Лопеш практически не дали шансов, и если бы не Георгий Бущан, то все бы стопроцентно обернулось еще большим позором.

Накопив 5 зачетных баллов (кроме унижения Виктора Цыганкова и компании ларнакийцы еще и не оконфузились во Франции), команда отправилась в весеннюю часть ЛК и достала, — барабанная дробь, — “Днепр-1”.

Кучер сумел составить конкуренцию нидерландскому АЗ, “Аполлону” и “Вадуцу”, обеспечил второе место, а Артем Довбик вел борьбу за звание лучшего бомбардира соревнования. Положительный опыт с лимасольцами наталкивал на мысль, что нам наконец удастся устроить реванш (это так вкусно подавалось в прессе), но “Днепр-1” в очередной раз споткнулся и полетел кувырком.

16-го февраля 2023-го Анхель Гарсия установил пусть и шаткую, но победу 1:0, а через неделю среди нас не было ни одного человека, который бы сумел качнуть чашу весов. Да, наблюдались попытки зацепиться, были атаки, или скорее их имитация — АЕК гасил потуги и вновь выставил украинцев дураками.

“Славия” Прага - в сезоне 2023/24 против “Днепра-1” и “Зари”

В розыгрыше 2022/23 “Днепр-1” обеспечил серебряную строчку УПЛ и отправился в отбор Лиги чемпионов.

“Панатинаикос” оказался не слишком крепким орешком (5:3), но мастерски использовал возможности и заслуженно двинулся дальше. Свалившись в Лигу Европы, Александр Кучер узнал две новости — его ребята померяются силами с пражской “Славией”, а в случае прохода будут иметь дело с “Зарей”. К сожалению, последняя переменная не оправдалась.

“Черно-желтые” наведались на “Фортуна Арену” и рассыпались со скоростью карточного домика — роль “злого гения” на себя примерил Иван Шранц. На 5 минуте словак принял передачу, адресованную Лукашем Масопустом, и прикосновением расправился с Яковом Кинарейкиным, а на 37 минуте удачно подставился во время розыгрыша углового стандарта.

На 57 минуте нигериец Иго Огбу “срубил” Алексея Гуцуляка, чехи остались в меньшинстве, и казалось, что вот сейчас “Днепр-1” пойдет вперед. Но нет — вместо этого мы не то что не придумали, как конвертировать внезапное преимущество, а пропустили в третий раз; неслаженность обороны, куча ошибок вблизи от ворот (Александр Сваток своим рикошетом фактически отдал пас под удар) — как следствие, Конрад Валлем без проблем увеличил цифры на табло.

0:3 — это равноценно нокауту, и неудивительно, что через неделю у Кучера нашлось мало аргументов, чтобы исправить неутешительную картину. Призрачную надежду подарил Валентин Рубчинский, однако Вацлав Юречка установил паритет 1:1, чем не только огорчил, но и довел до исступления наших болельщиков.

Понятно, что на дворе война, и все же верилось, что “Днепр-1”, имея за плечами какой-никакой опыт (плюс, базирование в Ужгороде позволяло легче преодолеть дистанции), не будет вот так позориться. Примечательно, что негатив только закрепился: вскоре трнавский “Спартак” продемонстрировал, что еще не вечер.

Что касается “Зари”, то она мирилась со своими “приколами” и почти не котировалась на фоне “Славии”. Причины лежали на поверхности — “Шахтер” выдернул Патрика ван Леувена, который до этого существенно “прокачал” луганчан, затем появился непонятный Ненад Лалатович. Нельзя игнорировать и уход Имерекова, Шахова и особенно Бражко — полузащитник держал на себе тактическую конструкцию, поэтому с возвращением в Киев в стане “мужиков” все затрещало.

Показательно, что “Заря” плохо стартовала в Премьер-лиге (в 4 турах набрала аналогичное количество баллов), поэтому не придумала ничего предметного на выезде. Пражане полностью контролировали пространство, нанесли 12 ударов в створ (!) и логично дожали Лалатовича — на 81-й забил Тиджани, а на 90+4 закатил Масопуст (из положительного отметим то, что украинцы долго держались и были в шаге, чтобы оформить ничью).

31-го августа “черно-белые” едва не перевернули шахматную доску — “Славия” хоть и навязала рисунок, но упустила две контратаки. На 32-й минуте Алефиренко совершил шикарный дальний выстрел, а на 41-й Антюх поймал на ошибке Коларжа и “положил” в ближний угол. Да, мы сравнялись (что уже немалый подвиг), однако все равно не выстояли — Матей Юрасек отквитал один гол за 7 минут до конца основного времени и подытожил важные 3:2. Обидно, впрочем, не стыдно — с таким-то бэкграундом “Заря” выложилась, как могла.

Фото - из открытых источников