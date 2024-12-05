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Вацко: Как Динамо добиваться результата в ЛЕ, если атака не способна создать, а оборона – не пропустить? Чего мы хотим?
Журналист высказался о выступлении киевлян на международной арене
instagram.com/v.vatsko
Комментатор Виктор Вацко поделился своими впечатлениями от игры "Динамо" в Лиге Европы.
“Создавать остроту в позиционной атаке как минимум на уровне ЛЕ, вот это “Динамо” не способно. Вы просто задумайтесь, за 5 матчей ЛЕ много киевляне создали моментов в позиционной атаке? Правда, есть вопросы? Хотя после 5 матчей это уже не вопрос, это выводы. О чем это говорит? Об уровне атаки, которая многое создает на уровне УПЛ, а на уровне ЛЕ эта атака выглядит…”
"Теперь о защите: оборона привозит в каждом матче. Кто бы ни играл в центре защиты, каждый показывает, что не соответствует этому уровню. А теперь объясните мне, как добиваться результата, если атака не способна создать, а оборона не способна не пропустить? Чего мы хотим? Какой результат? И так из матча в матч…”, – считает Вацко.
12 декабря подопечные Шовковского будут играть в гостях против "Реал Сосьедада".
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