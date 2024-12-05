Маркевич: Результаты Динамо в Лиге Европы? Такой сейчас уровень у команды

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился мыслями о следующем матче "Динамо" в Лиге Европы - против "Реала Сосьедад".

"Я не вижу за счет чего "Динамо" сможет взять очки. Хотя "Реал Сосьедад" - это такая команда... Многое будет зависеть, будут ли испанцы играть основой. Если да, то будет очень трудно, а если выйдут полурезервным составом, то шансы есть.

Почему у "Динамо" такой ужасный результат в Лиге Европы, где киевляне не набрали ни одного очка? Такой сейчас уровень у "Динамо". Интенсивности нет совсем, и когда киевляне попадают под интенсивный футбол, то не знают, что делать. Замкнутый круг. Также у "Динамо" очень слабая оборона, с которой трудно играть в футбол. Если в полузащите и нападении еще более-менее, то в защите катастрофа. Михавку нужно время, ему всего 19 лет, хотя материал очень хороший. Я считаю, что он вырастет в хорошего футболиста.

Вижу ли я сегодня лидера в "Динамо", или команда абсолютно серая? Здесь вы правильно сказали. Не вижу я лидера. Раньше лидером был Ярмоленко, а сейчас его нет", - считает Мирон Богданович.