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Дулуб: Луческу в Динамо использовал два стиля игры: для внутреннего чемпионата и для еврокубков

Лига Европы

Специалист высказался об игре киевского "Динамо" в Лиге Европы

Дулуб: Луческу в Динамо использовал два стиля игры: для внутреннего чемпионата и для еврокубков

Фото: Александр Приходько

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Бывший главный тренер "Карпат", "Черноморца" и ЛНЗ Олег Дулуб высказался об игре "Динамо" в Лиге Европы перед матчем с "Реалом Сосьедад".

"Реал Сосьедад" играет через контроль мяча, и если со стороны "Динамо" будет агрессия, то можно будет рассчитывать на положительный результат. Я надеюсь, что "Динамо" прервет свою антисерию в еврокубках и победит.

Что происходит с "Динамо" в еврокубках? Та же проблема есть и у "Шахтера". Команды, которые с позиции силы играют в УПЛ, так же пытаются играть и на европейской арене. Но там они сталкиваются с командами, у которых, как минимум, не хуже комплектация, а то и лучше. Отсюда и проблемы.

Один из самых удачных последних периодов "Динамо" был при Луческу. Он использовал два стиля игры: для внутреннего чемпионата и для еврокубков. Команда адаптировалась под силу соперника. Нельзя все время играть с позиции силы", - считает Дулуб.

Матч "Реал Сосьедад" - "Динамо" состоится 12 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Динамо (Киев) Олег Дулуб
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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