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Неделя еврокубков. Украина может потерять одного из участников, а также – две позиции в Таблице коэффициентов
Анонс матчей шестого тура Лиги Европы и пятого тура Лиги конференций
Getty Images / Global Images Ukraine
Шестой тур Лиги Европы – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.
Пятый тур Лиги конференций – это 36 команд, разделенных на 18 игровых противостояний. За победу каждая из команд получит три очка в турнирную таблицу, и два – в Таблицу коэффициентов стран; ничья даст один балл и туда, и туда; поражение оставляет неудачников ни с чем.
Шестой тур Лиги Европы разделен на два игровых дня; пятый тур Лиги конференций состоится в один игровой день.
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Текущая неделя еврокубков может стать последней для одного из двух украинских представителей в Европе. Нет, у "Динамо" точно будут еще два январских матча, но далеко не факт, что эти матчи будут очерчены хотя бы теоретической турнирной интригой.
Если "Динамо" проиграет "Реал Сосьедаду", "Рома" и "Бешикташ" не проиграют свои матчи "Браге" и "Буде-Глимту" соответственно, а из шести команд, - "Порту", "Унион Сент-Жилуаз", "Хоффенхайм", "Славия", ПАОК, "Эльфсборг", - выиграют как минимум две, киевляне потеряют любые шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы. Есть вариант потери этих шансов и при ничейном результате с испанской командой.
Нужно бороться. И не только ради собственных перспектив. Украина находится в критическом положении в Таблице коэффициентов, испытывая на себе немалое давление со стороны Кипра и Швеции. Чтобы не допустить падения в зону старта чемпиона УПЛ с первого квалификационного раунда (!) (23-е место), нужны очки. Без них никак.
Украина опережает Швецию на 0.9 балла. При условии двух наших поражений, шведам нужно будет одержать две победы из трех возможных, или одну победу и две ничьи в трех матчах. Кипру для опережения Украины (при условии поражений "Динамо" и "Шахтера") понадобится тот же набор результатов, что и Швеции – две победы (из трех возможных) или победа и две ничьих.
Не забываем о еще одном важном нюансе: лиговый этап Лиги конференций закончится в декабре (не в январе), поэтому уже в декабре определятся обладатели всех бонусов. "Юргорден" в пятом туре (на этой неделе) может получить десятое турнирное очко и обеспечить себе как минимум 24-е общее место и 0.125 балла бонуса (шведов в таком случае точно не опередят команды, которые сейчас идут ниже 26-го места, а еще два места (в топ-24) будет обеспечено благодаря очным противостояниям "Бачки-Тополы" и "Гента" и "Пафоса" и "Целье").
Аналогичная ситуация у АПОЭЛа с Кипра. А вот Украина от бонусов далека.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) 19:45 "Селтик" (Шотландия);
- "Зальцбург" (Австрия) 22:00 ПСЖ (Франция)*;
- "Шахтер" (Украина) 22:00 "Бавария" (Германия).
- "Атлетико" (Испания) 19:45 "Слован" (Словакия);
- "Милан" (Италия) 22:00 "Црвена Звезда" (Сербия);
- "Мальме" (Швеция) 19:45 "Галатасарай" (Турция);
- "Олимпиакос" (Греция) 19:45 "Твенте" (Нидерланды)*;
- ПАОК (Греция) 19:45 "Ференцварош" (Венгрия);
- "Эльфсборг" (Швеция) 22:00 "Карабах" (Азербайджан);
- "Рейнджерс" (Шотландия) 22:00 "Тоттенхэм" (Англия)*;
- "Реал Сосьедад" (Испания) 22:00 "Динамо" (Киев, Украина).
- "Викингур" (Исландия) 15:00 "Юргорден" (Швеция);
- "Копенгаген" (Дания) 19:45 "Хартс" (Шотландия)*;
- "Ноах" (Армения) 19:45 АПОЭЛ (Кипр);
- "Гент" (Бельгия) 22:00 "Бачка-Топола" (Сербия);
- "Омония" (Кипр) 22:00 "Рапид" (Вена, Австрия);
- "Пафос" (Кипр) 22:00 "Целье" (Словения).
* - матчи, в которых участвуют конкуренты "Шахтера" в рейтинге клубов (борьба за лазейку в основной этап какого-то из еврокубков по квоте рейтинга клуба).
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