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Кто они? Назначена бригада судей на матч Реал Сосьедад - Динамо
Судьи из Германии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известна бригада арбитров на матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы "Реал Сосьедад" - "Динамо" Киев.
Главным рефери назначен Харм Осмерс из Германии. На линиях ему будут помогать соотечественники Доминик Шааль и Штефан Лупп. Четвертый судья - Флориан Экснер.
За систему VAR будет отвечать Беньямин Бранд, его ассистент - Кристиан Дингерт (оба - также немцы).
Матч "Реал Сосьедад" - "Динамо" Киев состоится в четверг, 12 декабря в Сан-Себестьяне на стадионе "Аноэта". Начало - в 22:00 по Киеву.
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