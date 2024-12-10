Кто они? Назначена бригада судей на матч Реал Сосьедад - Динамо

Стала известна бригада арбитров на матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы "Реал Сосьедад" - "Динамо" Киев.

Главным рефери назначен Харм Осмерс из Германии. На линиях ему будут помогать соотечественники Доминик Шааль и Штефан Лупп. Четвертый судья - Флориан Экснер.

За систему VAR будет отвечать Беньямин Бранд, его ассистент - Кристиан Дингерт (оба - также немцы).

Матч "Реал Сосьедад" - "Динамо" Киев состоится в четверг, 12 декабря в Сан-Себестьяне на стадионе "Аноэта". Начало - в 22:00 по Киеву.