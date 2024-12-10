Легенда киевского Динамо против легенды Реал Сосьедада. Кто такой Иманоль Альгуасиль

В четверг 12 декабря киевское "Динамо" встретится с "Реал Сосьедадом" (Испания) в рамках общего этапа Лиги Европы. Конечно, матч - это не только противостояние игроков, а и главных тренеров. Руководить футболом своих команд выйдут две легенды клубов - Александр Шовковский ("Динамо" Киев) и Иманоль Альгуасиль ("Реал Сосьедад").

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Представлять СаШо, вероятно, не надо. Все мы прекрасно знаем о достижениях экс-голкипера "Динамо", который всю футбольную карьеру посвятил "бело-синим". В футболке киевского "Динамо" Шовковский становился 14 раз чемпионом Украины, 11 раз обладателем Кубка Украины, шесть раз обладателем Суперкубка Украины. На тренерском мостике СаШо стал серебряным призером УПЛ (2023/2024). В нынешнем сезоне киевляне занимают (на данный момент) первое место в турнирной таблице и пока ничего не говорит о том, что СаШо и его футболисты упустят чемпионство УПЛ .

Перед ответственным матчем киевлян UA-Футбол предлагает познакомиться с легендой "Реал Сосьедада", главным тренером "бело-голубых" Иманолем Альгуасилем.

Путь от дворового футбола до тренерского мостика

Альгуасиль родился в небольшом рыбацком городе Орио. Как и все мальчишки, маленький Иманоль проводил много времени во дворе с мячом. А болели ребятишки за ближайшую по расположению к их городу команду - "Реал Сосьедад". К сожалению, Иманоль слишком рано остался без мамы (умерла, когда парню было всего 13 лет). Отец работал сутками водителем рефрижератора. Футбольное поле стало для подростка вторым домом. Чтобы сын не проводил слишком много времени на улице без присмотра, отец отдал Иманоля в спортивную школу.

В местной футбольной школе "Ориоко" Иманоль не выделялся среди своих сверстников талантом, но упорство и трудолюбие дали свои плоды - в 17 лет парня пригласили в академию "Реал Сосьедад". Альгуасиль-старший поддержал желание сына связать свою жизнь с футболом и отпустил Иманоля из отчего дома. В 19 лет правый защитник дебютировал за основную команду из Сан-Себастьяна. В тот день, когда молодой Иманоль впервые вышел в стартовом составе основной команды "Реал Сосьедада", его отец был за рулем. Радость и гордость за сына чуть не довели его до остановки сердца от волнения. Альгуасиль не подвел отца и родной городок, которые смотрели на парня, как на героя. После своего первого матча за "Сосьедад" Иманоль место в основном составе команды не терял. За 13 лет выступлений в футболке "Реал Сосьедада" Иманоль забил семь голов. Один из них (возможно, самый главный в своей карьере) - мадридскому "Реалу" в 1994 году. Тогда "Сосьедад" одержал победу над "королевским клубом".

В 1998 году Иманоль попрощался с "Реал Сосьедадом" и отправился в "Вильярреал" (1998-2000), где ему не удалось закрепиться в основном составе, да и на замену выходил защитник редко. Еще три сезона Иманоль отыграл за команды второго и третьего дивизиона Испании. Провёл 65 матчей и даже отличился одним голом. В 2003 году в возрасте 32 лет испанский защитник повесил бутсы на гвоздь. А через восемь лет вернулся в клуб уже тренером юношеской команды.

Таким решением Иманоль удивил многих своих товарищей. В то время, когда он был футболистом, никто и предположить не мог, что тихий застенчивый парень решится на работу, где робость и молчаливость вовсе не помощники. Тем не менее, юношеские команды Иманоля показывали вполне достойный футбол.

В 2014 году Иманоль пошел на повышение и возглавил вторую команду "бело-голубых". В конце сезона 2017/2018 основная команда "Сосьедада" осталась без главного тренера. До финального свистка сезона Иманоль исполнял обязанности главного наставника, совмещая работу с юношескими командами. Летом "Сосьедад" подписал на тренерский мостик Асьера Гаритано. Однако испанский специалист продержался в клубе всего шесть месяцев. Иманоль Альгуасиль второй раз пришел спасать положение команды, но уже с полноценным контрактом главного тренера.

Формула успеха Иманоля

Дебютировал Иманоль в качестве главного тренера "Реал Сосьедада" на "Сантьяго Бернабеу" шестого января 2019 года. Испанец обыграл Солари Сантьяго (главный тренер "королевского клуба" на тот момент) со счетом 0:2. Так же, как и в 1994 году, только уже будучи тренером.

Конечно, до финального свистка сезона были и неудачные матчи. Команда не всегда одерживала победу. Но завершила сезон на девятом месте. И это после того, что Иманоль принял команду, которая барахталась в декабре 2018 года внизу турнирной таблицы.

С приходом Альгуасиля "Реал Сосьедад" ступил на путь стабильности. Следующий сезон клуб завершил на шестом месте и больше не опускался ниже. А в сезоне 2022/2023 "бело-голубые" заняли четвертое место.

Футбол Иманоля - это прессинг, иногда даже очень агрессивный. После того, как игроки отбирают мяч, им достаточно несколько точных передач, чтобы создать опасный голевой момент в штрафной соперника. Один из главных принципов - дисциплина на поле. Каждый футболист "Сосьедада" точно знает, с кем из соперников он работает персонально. Если футболист ошибается несколько раз - Иманоль быстро реагирует и меняет игрока.

Удивительно, но за шесть лет еще не было ни одного раза, чтобы руководство клуба намекало на отставку тренера. Смелый, позитивный, неконфликтный тренер находит общий язык с боссами "Сосьедада", прессой, болельщиками и, главное, своими подопечными. Альгуасиль никогда не предъявляет претензии арбитрам. Скромный защитник Иманоль стал отличным тренером, которому покорилась работа наставника. В раздевалке "Сосьедада" всегда царит взаимопонимание и уверенность в будущем.

Иманоль Альгуасиль - душа "Реал Сосьедада", без которого в ближайшее время невозможно представить команду. Он болеет за каждого своего игрока, за результат и клуб в целом, потому, что в нем вырос. Так же, как и будущий его соперник в Лиге Европы - Александр Шовковский.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine