UA-Футбол представляет соперника киевского Динамо: Реал Сосьедад (Испания)

“Динамо” ужасно выглядит в Лиге Европы. Пять поражений из пяти, двенадцать пропущенных, один забитый (да и то случайно), последнее место в общем списке — словом, не этого мы ждали после августовской жеребьевки. Киевляне же всерьез боролись за групповой раунд ЛЧ, а тут такая подстава — провал на грани катастрофы.

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Постоянные переезды, непонятная логистика (вот зачем было базироваться на плохо заполняемой “Фельтинс-Арене”?), акцент, сделанный в пользу УПЛ, а не еврокубков (иначе бы на “Рому” вышла стартовая обойма) - совокупность факторов все объясняет, но от этого не легче.

И сейчас встреча с “Реал Сосьедадом”. Что она даст? Вопрос риторический, однако мы все же рассмотрим внутреннюю кухню басков.

Общая история

Несмотря на то, что “Реал Сосьедад” имеет 115-летнюю историю и является одним из основателей Ла Лиги, его достижения скромноваты. На заре популяризации футбола в Испании сан-себастьянцы несколько раз претендовали на победу в национальном кубке, таки взяли награду в 1909-м (одолели в финале ныне несуществующий “Эспаньол” Мадрид 3:1) и получили награду от Альфонсо XIII, известного своим покровительством спорту. Так один баскский клуб и стал “королевским”.

Своего звездного времени “Сосьедад” ждал долго. Послевоенный промежуток, 60-е-70-е - это поиск стабильности. Ощутимый прогресс произошел в конце 70-х и продолжался почти все следующее десятилетие. В 1979-м команда запрыгнула на четвертую строчку, через сезон финишировала второй (отстала от “сливочных” на одно очко), а в 1981-м и 1982-м дважды подряд подняла над головой чемпионство. Луис Арконада, Альберто Горрис, Хосе Мария Бакеро и Роберто Лопес Уфарте — ключевые лица, дополнившие фурор Кубком Испании-1987 и державшие в тонусе всю Примеру.

В отличие от “Атлетика” коллектив не стал себя ограничивать исключительно выходцами из региона, и точечная трансферная работа, осуществленная в 1990-х, дала плоды — в 1998-м удалось зацепиться за третью строчку. Новое поколение также отличается колоритными именами — особенно хорошо себя зарекомендовал Дарко Ковачевич. 283 поединка, 107 голов и 14 передач — серб спорил за звание лучшего голеадора, а после заслуженно пошел на повышение в “Ювентус”.

Жаль, что “Сосьедад” — не постоянный и поэтому склонен к резкой смене курса. Финансовая ограниченность, недостаточность кадров, вынужденная продажа лидеров — все это ощутимо било по амбициям и иногда заходило слишком далеко. К счастью, после 2010-го, когда команда в последний раз повысилась из Сегунды, есть некоторая уверенность в завтрашнем дне. Здесь надо похвалить Иманоля Альгуасиля — тренер руководит проектом с 2018-го и за это время не просто находится в верхней части турнирной таблицы, а с 2020-го регулярно в еврокубках.

Подчеркнем, что у “Реала” приличный опыт — первые шишки еще набиты в 70-х, в середине нулевых состоялся выход из группы Лиги чемпионов, а в 2013-м испанцы приехали в гости к донецкому “Шахтеру” и “глотнули” четыре штуки. Однако сейчас “Сосьедад” действительно хорош на международной арене — из года в год гарантирует плей-офф. Удачные выступления с “Наполи”, ПСВ, “Манчестер Юнайтед”, “Интером” и “Бенфикой” существенно добавили уверенности.

Современное состояние

а) тренер

Альгуасиль является своим в доску парнем — начинал в “Сосьедаде” игроком, здесь же получил тренерский опыт и с 2011-го находится в системе. Отметим, что фанаты уважительно относятся к бывшему фулбеку — за его плечами более сотни матчей и важный гол “Реалу” (2:0) в апреле 1994-го. Впоследствии наш герой пробовался в “Вильярреале”, а после скитаний клубами рангом ниже в 2003-м повесил бутсы на гвоздь.

Баски не сразу вспомнили о воспитаннике, но нисколько не пожалели о возвращении. Первые шаги были сделаны в молодежке — как ассистентом, так и главным. С 2014-го по 2018-й с коротким перерывом Иманоль верховодил в “Сосьедаде” В и добился неплохих показателей в Сегунде В — сначала финишировал 14-м (здесь надо учесть, что специалист принял задание в ноябре и должен был экстренно исправлять неутешительную картину).

В дальнейшем “жеребята” заняли 7-ю, 10-ю и 3-ю строчки, а в составе появились и заметно спрогрессировали такие имена, как Альваро Одриосола, Микель Оярсабаль и Робин Ле Норман. Эффективная работа не осталась незамеченной — в 2014-м Альгуасиль помогал Дэвиду Мойесу, а в марте 2018-го страховал, когда в отставку отправили Эусебио Сакристана. 9 поединков, запланированных до конца Ла Лиги, сложились по-разному: удалось обыграть “Жирону” (5:0), “Атлетико” Мадрид (3:0), “Атлетик” Бильбао (3:1), но и неожиданно уступить “Малаге” (0:2), которая шла на вылет из высшего дивизиона.

Тем не менее, период был признан успешным (5 побед, 1 ничья, 3 проигрыша) — если Сакристан покинул сан-себастьянцев пятнадцатыми, то его преемник поднялся на одиннадцатую строчку. Собственно, это и лишило прикладки “исполняющий обязанности” — правда, лишь в декабре, когда "Реал" в очередной раз обжегся с назначением (Асьер Гаритано “поплыл” с наступлением зимы и был выставлен за дверь).

На дворе декабрь 2024-го, и все стороны довольны сотрудничеством. “Сосьедад” планомерно двигался вперед, не форсировал события и добился заметных успехов. В футбольном комьюнити “ходит” популярная шутка о том, что баски “выстреливают” раз в десять лет, и это правда — соревновались в ЛЧ в 2004-м, 2014-м и 2024-м. Иманоль полностью ответственен за последний выход, но еще до него доказал, что является интересным, самобытным и уверенным в себе менеджером.

В 2019-ом коллектив обеспечил 9 место Примеры, через год — 6-е, причем подкрепил все это триумфом в Кубке Испании. Продвигаясь к финалу, коуч справился с “Бесеррилем” (8:0), “Сеутой” (4:0), “Эспаньолом” (2:0), “Осасуной” (3:1), мадридским “Реалом” (4:3) и “Мирандесом” (3:1). В решающей битве выпал самый ненавистный антагонист, — "Атлетик", — и на 63 минуте Оярсабаль (напомним, взращенный Альгуасилем) реализовал пенальти.

Именно так стартовала вышеописанная страница, где “королевские” стабильно цепляются за международные турниры. Трудовой договор Иманоля рассчитан до лета 2025-го, и мы убеждены, что руководство приложит усилия, чтобы их гусь, как в популярной сказке, продолжил нести золотые яйца.

Кроме того, что Альгуасиль прекрасно знает внутреннюю кухню, благодаря чему легко манипулирует подопечными, он еще и довольно хороший тактик. Как правило, оперирует схемой 4-3-3, но на длительной дистанции подтвердил, что достаточно гибок, умеет как подстроиться под оппонента, так и навязать свои правила.

Любимая изюминка — так называемый принцип “третьего человека”. Это обязательное привлечение еще одного игрока, который “открывается”, себя предлагает, прессингует при необходимом сценарии; словом, делает все, чтобы один партнер адресовал мяч другому, и страхует, если потенциальное продвижение мяча рискует сорваться.

Ставка на быстрые фланги, врывание в штрафную, наращивание темпа - критерии, превратившие “Сосьедад” в опасного бойца. Иманоль должен быть собой доволен - хотя он это никогда не покажет на публике.

б) команда

“Реал” годами заботится о том, чтобы подвести футболистов к высокому уровню, выгодно их продать и сразу пригласить порцию новых — как с кантеры, так и благодаря активности на трансферном рынке. Это, в частности, и объясняет локальный мем о “раз в десять лет” — клуб не обладает миллионами, как некоторые, поэтому терпеливо ждет.

Этим летом “Сосьедад” попрощался с Робином Ле Норманом (34,5 млн евро, в “Атлетико” Мадрид) и Микелем Мерино (32 млн евро, в “Арсенал” Лондон), также отпустил тех, кто не способен дать больше, чем мог — Диего Рико (1,5 млн евро, в “Хетафе”), Алекса Солу (1 млн евро, в “Хетафе”) и Роберта Наварро (850 тысяч евро, в “Мальорку”).

Часть из вырученных 70 миллионов евро была инвестирована — на “Аноэте” появились Орри Оскарссон (20 млн евро, из “Копенгагена”), Лука Сучич (10 млн евро, из “РБ Зальцбург”), Серхио Гомес (9 млн, из “Манчестер Сити”), Хави Лопес (6,5 млн евро, из “Алавеса”) и Наеф Агерд (аренда из “Вест Хэм Юнайтед”). Все новички находятся в расцвете сил (разве что Агерду — 28, да и за это нет смысла волноваться — если не закрепится, то все равно отправится в Лондон).

Оправдывают ли себя прибывшие? 20-летний Оскарссон потихоньку адаптируется — в течение 493 минут оформил 3 мяча (дубль — “Валенсии” и еще один гол — “Виктории” Пльзень). Сучич тоже в процессе становления — центрхав наработал на 1+1, зато против “Атлетико” и “Барселоны”. Гомес и Агерд являются основными, Лопес же ротируется — то есть, констатируем, что каждый наделен своей ролью и приносит пользу.

Дополнительно выделим Мартина Субименди (опорник изрядно нравится и считается достойной альтернативой Родри; СМИ не впервые пишут об интересе со стороны “Манчестер Сити”), Такефусо Кубо (японец раскрылся после ухода из Мадрида), Браиса Мендеса и Оярсабаля, наделенного капитанской повязкой. Вся эта четверка отвечает за продвижение мяча и очень угрожающая — “Динамо” будет ой как тяжело.

Итог

"Сосьедад" завалил август-сентябрь, но сейчас пришел в себя и понемногу набирает. Команде тяжеловато сражаться на нескольких фронтах одновременно, но ей все же хватает ресурсов, чтобы держать голову над поверхностью воды и относительно свободно дышать. Ситуация в Примере контролируемая, да и в ЛЕ набрано 7 пунктов, что позволяет претендовать на плей-офф — да, были допущены проигрыши “Андерлехту” (1:2) и “Виктории” Пльзень (1:2), но и одновременно взят результат с “Ниццей” (1:1), тель-авивским “Маккаби” (2:1) и “Аяксом” (2:0).

"Динамо" не могло зацепиться за что-то даже с более проблемными коллективами (“Хоффенхайм” передает пламенный привет), поэтому мы не видим никаких преград и для “королевских”. Таковы реалии — сейчас почти каждый хорошо организованный и физически подготовленный клуб найдет подход к ребятам Александра Шовковского.