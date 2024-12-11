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Лудогорец - АЗ Алкмаар: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча Лиги Европы
Лудогорец - АЗ Алкмаар: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Матч Лиги Европы между болгарским "Лудогорец" и нидерландским "АЗ Алкмар" обещает быть напряженным, поскольку "Лудогорец" будет пытаться получить столь необходимые баллы, играя дома, тогда как "АЗ Алкмар" будет пытаться одержать очередную победу, чтобы улучшить свое место в таблице.
Поединок шестого тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Лудогорец" - "АЗ Алкмар" состоится в четверг, 12 декабря 2024 года, в 19:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-11.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football.
Если вы не имеете возможности смотреть видео эфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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