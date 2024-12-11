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Реал Сосьедад - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Реал Сосьедад - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В четверг, 12 декабря киевское "Динамо" проведет выездной поединок против "Реала Сосьедад" в рамках 6-го тура основного этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Сан-Себестьяне на стадионе "Аноэта".
После пяти матчей подопечные Александра Шовковского с нулем очков занимают последнюю строчку в турнирной таблице, забив всего один гол. Испанцы имеют в своем активе 2 победы, 1 ничью и 2 поражения. Команда идет на 16-й строчке, набрав 7 пунктов.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>https://www.ua-football.com/ua
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