Реал Сосьедад - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В четверг, 12 декабря киевское "Динамо" проведет выездной поединок против "Реала Сосьедад" в рамках 6-го тура основного этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Сан-Себестьяне на стадионе "Аноэта".

После пяти матчей подопечные Александра Шовковского с нулем очков занимают последнюю строчку в турнирной таблице, забив всего один гол. Испанцы имеют в своем активе 2 победы, 1 ничью и 2 поражения. Команда идет на 16-й строчке, набрав 7 пунктов.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Реал Сосьедад - Динамо Смотреть трансляцию

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