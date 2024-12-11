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Фенербахче - Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Фенербахче - Атлетик. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Фенербахче - Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вице-чемпион Турции "Фенербахче" примет у себя дома испанский "Атлетик". После пяти туров подопечные Жозе Моуринью находятся на 15-м месте турнирной таблицы Лиги Европы, их будущий соперник - на втором.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

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Лига Европы-2024/25. 6-й тур
11.12.2024
Стамбул. "Шокрю Сараджоглу"
"Фенербахче" 17:30 "Атлетик"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Фенербахче - Атлетік
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