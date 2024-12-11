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Стали известны комментаторы на матч Динамо в Лиге Европы
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Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В шестом туре основного этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет на выезде против "Реал Сосьедада". Поединок состоится в испанском Сан-Себастьяне на "Аноэте". Начало - в 22:00 по Киеву.
Матч будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игру прокомментируют Вадим Шевякин и Виталий Кравченко.
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В 21:00 начнется аналитическая студия, а ее ведущими будут Александра Кучеренко и Сергей Лукьяненко. Приглашенными экспертами станут бывшие игроки сборной Украины Эдуард Цихмейструк и Александр Головко.
Трансляцию поединка можно будет найти в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт" и на канале "MEGOGO Футбол Первый". На медиасервисе также можно будет посмотреть игру киевлян с переводом на жестовый язык от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".
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