  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Стали известны комментаторы на матч Динамо в Лиге Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны комментаторы на матч Динамо в Лиге Европы

Лига Европы
Обновлено

Назван этот дуэт

Стали известны комментаторы на матч Динамо в Лиге Европы

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В шестом туре основного этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет на выезде против "Реал Сосьедада". Поединок состоится в испанском Сан-Себастьяне на "Аноэте". Начало - в 22:00 по Киеву.

Матч будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игру прокомментируют Вадим Шевякин и Виталий Кравченко.

В 21:00 начнется аналитическая студия, а ее ведущими будут Александра Кучеренко и Сергей Лукьяненко. Приглашенными экспертами станут бывшие игроки сборной Украины Эдуард Цихмейструк и Александр Головко.

Трансляцию поединка можно будет найти в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт" и на канале "MEGOGO Футбол Первый". На медиасервисе также можно будет посмотреть игру киевлян с переводом на жестовый язык от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".

По теме
yellow-arrow
Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024
yellow-arrow
Фенербахче - Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Реал Сосьедад - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Динамо (Киев) комментатор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости