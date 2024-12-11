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Мальме - Галатасарай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Мальме - Галатасарай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Мальме - Галатасарай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 12 декабря, турецкий "Галатасарай" отправится в гости к шведскому "Мальме". Поединок пройдёт в рамках 6-го тура основного этапа Лиги Европы на стадионе "Мальме" в одноименном городе.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 5.

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