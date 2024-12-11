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Мальме - Галатасарай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Мальме - Галатасарай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 12 декабря, турецкий "Галатасарай" отправится в гости к шведскому "Мальме". Поединок пройдёт в рамках 6-го тура основного этапа Лиги Европы на стадионе "Мальме" в одноименном городе.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 5.
Трансляція матчу Мальме - ГалатасарайСмотреть трансляцию
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