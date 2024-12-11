Олимпиакос - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Олимпиакос", за который выступает украинец Роман Яремчук, на своем поле примет "Твенте" в рамках 6-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25. Игра пройдет в Пирее (Греция) на стадионе "Георгиос Караискакис".

После 5-ти матчей греческий клуб идет на 14-й строчке, набрав 8 очков (2 победы, 2 ничьи и 1 поражение). Нидерландцы располагаются на 29-м месте, имея в своем активе 3 пункта (3 ничьи и 2 поражения).

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 10.

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