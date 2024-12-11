Раньери прокомментировал физическое состояние Довбика перед игрой Ромы в Лиге Европы

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал физическое состояние Артема Довбика накануне домашнего матча против португальской "Браги" в Лиге Европы.

"Довбик еще не готов на все 100%. Ему стоит сперва набрать хорошую физическую форму, это очень важно для него, а мы должны следить за его прогрессом, чтобы оценить его состояние перед игрой. Ничего не получится, если он не будет полностью готов, из этого не будет никакой пользы".