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Раньери прокомментировал физическое состояние Довбика перед игрой Ромы в Лиге Европы
Сыграет ли украинец в следующем матче?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал физическое состояние Артема Довбика накануне домашнего матча против португальской "Браги" в Лиге Европы.
"Довбик еще не готов на все 100%. Ему стоит сперва набрать хорошую физическую форму, это очень важно для него, а мы должны следить за его прогрессом, чтобы оценить его состояние перед игрой. Ничего не получится, если он не будет полностью готов, из этого не будет никакой пользы".
Матч "Рома" - "Брага" состоится завтра, 12-го декабря. Начало игры в 19:45.
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Напомним, что украинский форвард пропустил прошлый матч в Серии А против "Лечче" (4:1) из-за болезни.
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