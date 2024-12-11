  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Раньери прокомментировал физическое состояние Довбика перед игрой Ромы в Лиге Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Раньери прокомментировал физическое состояние Довбика перед игрой Ромы в Лиге Европы

Лига Европы
Обновлено

Сыграет ли украинец в следующем матче?

Раньери прокомментировал физическое состояние Довбика перед игрой Ромы в Лиге Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери прокомментировал физическое состояние Артема Довбика накануне домашнего матча против португальской "Браги" в Лиге Европы.

"Довбик еще не готов на все 100%. Ему стоит сперва набрать хорошую физическую форму, это очень важно для него, а мы должны следить за его прогрессом, чтобы оценить его состояние перед игрой. Ничего не получится, если он не будет полностью готов, из этого не будет никакой пользы".

Матч "Рома" - "Брага" состоится завтра, 12-го декабря. Начало игры в 19:45.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что украинский форвард пропустил прошлый матч в Серии А против "Лечче" (4:1) из-за болезни.

По теме
yellow-arrow
Олимпиакос - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Мальме - Галатасарай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Мальме - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024
Клаудио Раньери Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Roma Press
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости