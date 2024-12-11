Аякс - Лацио. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В четверг, 12 декабря, амстердамский "Аякс" будет принимать на своем поле римское "Лацио". Это будет один из главных поединков вечера, поскольку будут встречаться между собой команды, которые занимают шестое и первое место в турнирной таблице соответственно. Поединок пройдет в рамках 6-го тура основного этапа Лиги Европы на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 2.