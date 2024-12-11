  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Аякс - Лацио. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс - Лацио. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Аякс - Лацио: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Аякс - Лацио. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 12 декабря, амстердамский "Аякс" будет принимать на своем поле римское "Лацио". Это будет один из главных поединков вечера, поскольку будут встречаться между собой команды, которые занимают шестое и первое место в турнирной таблице соответственно. Поединок пройдет в рамках 6-го тура основного этапа Лиги Европы на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Favbet
2.24
3.75
3.05
Узнать больше

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Аякс - Лаціо
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
"Победы придут". Экс-игрок Динамо оценил перспективы киевлян
yellow-arrow
Олимпиакос - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Раньери прокомментировал физическое состояние Довбика перед игрой Ромы в Лиге Европы
Аякс (Амстердам) Лацио (Рим) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости