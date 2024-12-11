  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. "Победы придут". Экс-игрок Динамо оценил перспективы киевлян
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Победы придут". Экс-игрок Динамо оценил перспективы киевлян

Лига Европы

Необходимо терпение

"Победы придут". Экс-игрок Динамо оценил перспективы киевлян

shakhtar.com

Новина українською
Бывший защитник "Динамо" Анатолий Бессмертный дал комментарий перед матчем киевского клуба против "Реал Сосьедада" в рамках шестого тура основного этапа Лиги Европы.

"У динамовцев в четверг будет непростой соперник - "Реал Сосьедад". Хочется, чтобы наша команда одержала победу. Хотя в отличие от поединка с чешской "Викторией", в котором киевляне не очень понравились, остальные игры они провели неплохо. В частности, хорошо играли в матче с "Лацио". Вот только в них не удавалось побеждать. Поэтому хочется, чтобы "Динамо" играло лучше. Надеюсь, даст Бог - и выиграют.

С чем связываю неудачные выступления? Видимо, международного опыта маловато. Разный уровень чемпионатов, да и сами соперники в еврокубковом турнире достойные. Нашим ребятам нужно мужать и взрослеть. А вообще-то перспектива у "Динамо" есть, да и хороших футболистов клуб имеет в наличии. Повторюсь: в отдельных матчах они выглядели достаточно неплохо. Просто по результату было не так, как того хотелось бы, когда динамовцы пропускали ненужные голы. Но как бы там ни было, а им надо набираться опыта в еврокубках. Для них это хорошая школа.

Не думаю, что целесообразно сейчас наигрывать резервистов. Я считаю, что для рейтинга Украины в таблице коэффициентов УЕФА нужно набирать очки, и рейтинг клуба тоже следует учитывать. Это нужный турнир для футболистов, ведь после еврокубковых игр они становятся сильнее и понимают, куда движется европейский футбол и как следует действовать. Футбол становится другим: он ускоряется, футболисты во время матча оказываются в цейтноте времени - то есть следует быстро работать с мячом и мгновенно принимать решения. Все нужно делать быстрее - и тогда наши игроки будут отвечать требованиям современного футбола. Такие матчи, как в Лиге Европы - это тот этап, который они должны пройти. А победы придут, и я убежден в этом. Здесь даже другой речи и не может быть! Будущее - за молодежью, а нынешнее "Динамо" является одной из самых молодых команд", - подытожил Бессмертный.
По теме
yellow-arrow
Аякс - Лацио. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Олимпиакос - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Раньери прокомментировал физическое состояние Довбика перед игрой Ромы в Лиге Европы
Анатолий Бессмертный Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
11.12.2024 в 16:40
В последней игре с ОШФ? Не факт.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
11.12.2024 в 16:40
В последней игре с ОШФ? Не факт.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости