"Победы придут". Экс-игрок Динамо оценил перспективы киевлян

Бывший защитник "Динамо" Анатолий Бессмертный дал комментарий перед матчем киевского клуба против "Реал Сосьедада" в рамках шестого тура основного этапа Лиги Европы.

"У динамовцев в четверг будет непростой соперник - "Реал Сосьедад". Хочется, чтобы наша команда одержала победу. Хотя в отличие от поединка с чешской "Викторией", в котором киевляне не очень понравились, остальные игры они провели неплохо. В частности, хорошо играли в матче с "Лацио". Вот только в них не удавалось побеждать. Поэтому хочется, чтобы "Динамо" играло лучше. Надеюсь, даст Бог - и выиграют.

С чем связываю неудачные выступления? Видимо, международного опыта маловато. Разный уровень чемпионатов, да и сами соперники в еврокубковом турнире достойные. Нашим ребятам нужно мужать и взрослеть. А вообще-то перспектива у "Динамо" есть, да и хороших футболистов клуб имеет в наличии. Повторюсь: в отдельных матчах они выглядели достаточно неплохо. Просто по результату было не так, как того хотелось бы, когда динамовцы пропускали ненужные голы. Но как бы там ни было, а им надо набираться опыта в еврокубках. Для них это хорошая школа.

Не думаю, что целесообразно сейчас наигрывать резервистов. Я считаю, что для рейтинга Украины в таблице коэффициентов УЕФА нужно набирать очки, и рейтинг клуба тоже следует учитывать. Это нужный турнир для футболистов, ведь после еврокубковых игр они становятся сильнее и понимают, куда движется европейский футбол и как следует действовать. Футбол становится другим: он ускоряется, футболисты во время матча оказываются в цейтноте времени - то есть следует быстро работать с мячом и мгновенно принимать решения. Все нужно делать быстрее - и тогда наши игроки будут отвечать требованиям современного футбола. Такие матчи, как в Лиге Европы - это тот этап, который они должны пройти. А победы придут, и я убежден в этом. Здесь даже другой речи и не может быть! Будущее - за молодежью, а нынешнее "Динамо" является одной из самых молодых команд", - подытожил Бессмертный.