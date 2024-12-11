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Лион - Айнтрахт Франкфурт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Лион - Айнтрахт Франкфурт. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Лион - Айнтрахт Франкфурт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

12 декабря между собой сыграют "Лион" и "Айнтрахт Франкфурт" в рамках шестого тура Лиги Европы.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.

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Лион - Айнтрахт Франкфурт
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