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Лион - Айнтрахт Франкфурт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лион - Айнтрахт Франкфурт. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
12 декабря между собой сыграют "Лион" и "Айнтрахт Франкфурт" в рамках шестого тура Лиги Европы.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.
Лион - Айнтрахт ФранкфуртСмотреть трансляцию
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