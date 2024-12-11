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Рейнджерс - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рейнджерс - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
12 декабря состоится матч шестого тура Лиги Европы "Рейнджерс" - "Тоттенхэм".
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Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Рейнджерс - ТоттенхэмСмотреть трансляцию
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