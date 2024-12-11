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Рейнджерс - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Рейнджерс - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Рейнджерс - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

12 декабря состоится матч шестого тура Лиги Европы "Рейнджерс" - "Тоттенхэм".

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Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

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Рейнджерс - Тоттенхэм
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