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Рома - Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Рома - Брага: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Рома - Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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В одном из матчей шестого тура Лиги Европы между собой сыграют "Рома" и "Брага".

Команда Артема Довбика находится на 21-м месте в общей турнирной таблице, набрав 6 очков. Португальский коллектив занимает 18-ю строчку, опережая римлян на один пункт.

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Матч "Рома" - "Брага" состоится на "Стадио Олимпико" в четверг, 12-го декабря. Начало игры в 19:45. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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