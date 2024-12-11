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Рома - Брага. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рома - Брага: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В одном из матчей шестого тура Лиги Европы между собой сыграют "Рома" и "Брага".
Команда Артема Довбика находится на 21-м месте в общей турнирной таблице, набрав 6 очков. Португальский коллектив занимает 18-ю строчку, опережая римлян на один пункт.
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Матч "Рома" - "Брага" состоится на "Стадио Олимпико" в четверг, 12-го декабря. Начало игры в 19:45. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.
Если у вас отсутствует возможность смотреть трансляцию матча, вы можете следить за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции в матч-центре от UA-Футбол >>>
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