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Лидер Атлетика получил травму в матче Лиги Европы против Фенербахче
Плохие новости для команды
Getty Images/Global Images Ukraine
На 38-й минуте встречи между "Фенербахче" - "Атлетик Бильбао" из-за травмы был вынужден покинуть поле левый вингер команды Нико Уильямс.
Испанец повредил правое колено. Нико заменил Алекс Беренгер.
Подробную информацию о тяжести травмы мы узнаем, когда футболист пройдет медицинское обследование.
???? ¡Lesión de Nico Williams!— Injury Analysis (@Analysis_Injury) December 11, 2024
El jugador tuvo que salir sustituido tras hacerse daño en la rodilla derecha.
Difícil poder lanzar una 1° hipótesis sobre su lesión, ya que fue solo y no hay imágenes del gesto.
Primera sospecha: torsión de rodilla compatible con un esguince. pic.twitter.com/ySajG910Gq
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