Лидер Атлетика получил травму в матче Лиги Европы против Фенербахче

На 38-й минуте встречи между "Фенербахче" - "Атлетик Бильбао" из-за травмы был вынужден покинуть поле левый вингер команды Нико Уильямс.

Испанец повредил правое колено. Нико заменил Алекс Беренгер.

Подробную информацию о тяжести травмы мы узнаем, когда футболист пройдет медицинское обследование.