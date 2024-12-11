  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Лидер Атлетика получил травму в матче Лиги Европы против Фенербахче
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Атлетика получил травму в матче Лиги Европы против Фенербахче

Лига Европы
Обновлено

Плохие новости для команды

Лидер Атлетика получил травму в матче Лиги Европы против Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

На 38-й минуте встречи между "Фенербахче" - "Атлетик Бильбао" из-за травмы был вынужден покинуть поле левый вингер команды Нико Уильямс.

Испанец повредил правое колено. Нико заменил Алекс Беренгер.

Подробную информацию о тяжести травмы мы узнаем, когда футболист пройдет медицинское обследование.

По теме
yellow-arrow
Порту – Мидтьюлланн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
ЛЕ. Фенербахче - Атлетик 0:2. Давно такого не было
yellow-arrow
Болельщикам Лацио запретили посещать матч Лиги Европы против Аякса
Атлетик (Бильбао) Фенербахче (Стамбул) Алекс Беренгер Нико Уильямс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости