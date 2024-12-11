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ПАОК – Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
ПАОК - Ференцварош: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В шестом туре общего этапа Лиги Европы УЕФА в Салониках состоится матч "ПАОК" - "Ференцварош". Хозяева находятся на двадцать седьмом месте с четырьмя очками в активе, гости же одиннадцатые с девятью очками.
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Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-12.
Трансляція матчу ПАОК-ФеренцварошСмотреть трансляцию
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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