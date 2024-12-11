ПАОК – Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В шестом туре общего этапа Лиги Европы УЕФА в Салониках состоится матч "ПАОК" - "Ференцварош". Хозяева находятся на двадцать седьмом месте с четырьмя очками в активе, гости же одиннадцатые с девятью очками.

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