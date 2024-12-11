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Болельщикам Лацио запретили посещать матч Лиги Европы против Аякса
Итальянский клуб опубликовал заявление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА и местные власти Амстердама приняли решение запретить болельщикам "Лацио" посещать матч Лиги Европы против "Аякса". Это решение было принято из-за высокого риска возникновения беспорядков и проявлений фанатизма со стороны ультрас "Лацио".
"Лацио" опубликовал заявление, в котором рекомендует фанатам воздержаться от поездок в Амстердам и призывает тех, кто уже прибыл в город, соблюдать местные законы и избегать провокаций.
"Напоминаем сторонникам "Лацио", что на матч Лиги Европы УЕФА между "Аяксом" и "Лацио" доступ на гостевой сектор запрещен, согласно положениям местных властей.
Мы рекомендуем воздержаться от поездок в Амстердам. Тем, кто уже находится в городе, рекомендуется сохранять готовность к сотрудничеству, уважать правила местных властей и избегать реагировать на провокации со стороны местных псевдо-болельщиков", - говорится в заявлении клуба.
Добавим, что матч "Аякс" - "Лацио" состоится 12 декабря в 22:00 по Киеву.
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