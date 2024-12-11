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Болельщикам Лацио запретили посещать матч Лиги Европы против Аякса

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Итальянский клуб опубликовал заявление

Болельщикам Лацио запретили посещать матч Лиги Европы против Аякса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА и местные власти Амстердама приняли решение запретить болельщикам "Лацио" посещать матч Лиги Европы против "Аякса". Это решение было принято из-за высокого риска возникновения беспорядков и проявлений фанатизма со стороны ультрас "Лацио".

"Лацио" опубликовал заявление, в котором рекомендует фанатам воздержаться от поездок в Амстердам и призывает тех, кто уже прибыл в город, соблюдать местные законы и избегать провокаций.

"Напоминаем сторонникам "Лацио", что на матч Лиги Европы УЕФА между "Аяксом" и "Лацио" доступ на гостевой сектор запрещен, согласно положениям местных властей.

Мы рекомендуем воздержаться от поездок в Амстердам. Тем, кто уже находится в городе, рекомендуется сохранять готовность к сотрудничеству, уважать правила местных властей и избегать реагировать на провокации со стороны местных псевдо-болельщиков", - говорится в заявлении клуба.

Добавим, что матч "Аякс" - "Лацио" состоится 12 декабря в 22:00 по Киеву.

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Аякс (Амстердам) Лацио (Рим)
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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