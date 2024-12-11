  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. ЛЕ. Фенербахче - Атлетик 0:2. Давно такого не было
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Фенербахче - Атлетик 0:2. Давно такого не было

Лига Европы
Обновлено

Продолжение неудачной серии для команды Моуринью

ЛЕ. Фенербахче - Атлетик 0:2. Давно такого не было

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фенербахче" второй раз проиграл в Лиге Европы, и второй раз подряд во всех турнирах. Последний раз турецкий клуб проигрывал дважды во всех турнирах в апреле 2024 года.

Иньяки Уильямс – теперь страшный сон "Фенербахче". Открыл счёт на пятой минуте и ещё удвоил на 45-й. Но у "Атлетика" теперь и свои переживания – Нико Уильямс получил травму и покинул поле на 38-й минуте.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

С 70-й минуты "Фенербахче" стал играть в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник турецкого клуба Мюльдюр. Он из-за перебора жёлтых и так пропустил бы следующую встречу, а тут ещё и красная.

"Атлетик" - один из лидеров Лиги Европы, набравший 16 очков, и сейчас занимает первое место в общей таблице. "Фенербахче" - 15-й с 8-ю набранными баллами.

Лига Европы, 6-й тур, Стамбул

"Фенербахче" - "Атлетик" 0:2

Голы: Иньяки Уильямс (5, 45)

По теме
yellow-arrow
Порту – Мидтьюлланн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Болельщикам Лацио запретили посещать матч Лиги Европы против Аякса
yellow-arrow
ПАОК – Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Атлетик (Бильбао) Фенербахче (Стамбул) Лига Европы
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости