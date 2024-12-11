ЛЕ. Фенербахче - Атлетик 0:2. Давно такого не было

"Фенербахче" второй раз проиграл в Лиге Европы, и второй раз подряд во всех турнирах. Последний раз турецкий клуб проигрывал дважды во всех турнирах в апреле 2024 года.

Иньяки Уильямс – теперь страшный сон "Фенербахче". Открыл счёт на пятой минуте и ещё удвоил на 45-й. Но у "Атлетика" теперь и свои переживания – Нико Уильямс получил травму и покинул поле на 38-й минуте.

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С 70-й минуты "Фенербахче" стал играть в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник турецкого клуба Мюльдюр. Он из-за перебора жёлтых и так пропустил бы следующую встречу, а тут ещё и красная.

"Атлетик" - один из лидеров Лиги Европы, набравший 16 очков, и сейчас занимает первое место в общей таблице. "Фенербахче" - 15-й с 8-ю набранными баллами.

Лига Европы, 6-й тур, Стамбул

"Фенербахче" - "Атлетик" 0:2

Голы: Иньяки Уильямс (5, 45)