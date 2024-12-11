Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Фенербахче - Атлетик 0:2. Давно такого не было
Продолжение неудачной серии для команды Моуринью
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" второй раз проиграл в Лиге Европы, и второй раз подряд во всех турнирах. Последний раз турецкий клуб проигрывал дважды во всех турнирах в апреле 2024 года.
Иньяки Уильямс – теперь страшный сон "Фенербахче". Открыл счёт на пятой минуте и ещё удвоил на 45-й. Но у "Атлетика" теперь и свои переживания – Нико Уильямс получил травму и покинул поле на 38-й минуте.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
С 70-й минуты "Фенербахче" стал играть в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник турецкого клуба Мюльдюр. Он из-за перебора жёлтых и так пропустил бы следующую встречу, а тут ещё и красная.
"Атлетик" - один из лидеров Лиги Европы, набравший 16 очков, и сейчас занимает первое место в общей таблице. "Фенербахче" - 15-й с 8-ю набранными баллами.
Лига Европы, 6-й тур, Стамбул
"Фенербахче" - "Атлетик" 0:2
Голы: Иньяки Уильямс (5, 45)
Популярное сейчас
- СМИ рассекретели детали контракта украинского голкипера с Жироной
- В Динамо официально назвали имя советника Игоря Суркиса
- Реал Сосьедад - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Зинченко vs Миколенко и дерби Манчестера. Расписание футбола на 9 – 15 декабря
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку