Порту – Мидтьюлланн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В шестом туре общего этапа Лиги Европы УЕФА в Порту состоится матч между одноименной командой и "Митьюлланном" из Дании. "Порту" с пятью очками в активе занимает 23 позицию, гости же 20-е с семью очками.

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Поединок шестого тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Порту" - "Митьюлланн" состоится в четверг, 12 декабря 2024 года, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-6.

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