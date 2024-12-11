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Порту – Мидтьюлланн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Порту - Мидтьюлланн: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Порту – Мидтьюлланн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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В шестом туре общего этапа Лиги Европы УЕФА в Порту состоится матч между одноименной командой и "Митьюлланном" из Дании. "Порту" с пятью очками в активе занимает 23 позицию, гости же 20-е с семью очками.

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Поединок шестого тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Порту" - "Митьюлланн" состоится в четверг, 12 декабря 2024 года, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-6.

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Трансляція матчу Порту - Мідтьюлланн
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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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