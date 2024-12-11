Караваев - перед Реалом Сосьедад: На фоне таких команд проверяешь себя

Универсал " Динамо " Александр Караваев поделился ожиданиями от матча 6-го тура основного этапа Лиги Европы против испанского "Реала Сосьедад".

– На выходных "Динамо" уверенно победило "Александрию" в чемпионате Украины. Какое настроение сейчас в команде?

- Конечно, настроение положительное, боевое, потому что для нас каждая игра - как праздник. Готовимся должным образом и ждем завтрашней игры.

– Наверное, вы уже изучали игру соперника. Какие сильные и слабые качества выделили для себя?

– Конечно, мы уже смотрели матчи соперника на теоретических занятиях, тренерский штаб показал нам действия игроков "Динамо" в атаке и обороне. Сделали выводы.

Очень сильная команда в плане индивидуальных технических качеств, очень хорошие игроки плюс хорошо подкована в командных действиях. Но мы разобрали, посмотрели, где можем сыграть на своих сильных качествах, потому ждем завтрашней игры, чтобы это продемонстрировать на поле.

– Что для вас значит выступление в Лиге Европы?

- Мы должны показывать свои лучшие качества как команда в целом и каждый футболист индивидуально на своей позиции. Это международный опыт против оппонентов, играющих в топ-чемпионате. И ты на фоне таких команд проверяешь себя. Можно сказать, что это хороший экзамен для нас.