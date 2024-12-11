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Три игрока основы Динамо пропустят матч с Сосьедадом из-за травм

Лига Европы
Обновлено

Кадровые потери киевлян

Три игрока основы Динамо пропустят матч с Сосьедадом из-за травм

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о кадровых потерях команды перед матчем 6-го тура основного этапа Лиги Европы против испанского "Реала Сосьедад".

"У нас есть потери. К Андрею Ярмоленко, который нам не поможет в этом году, присоединились Николай Шапаренко и Тарас Михавко. Это те игроки, на которых я не могу рассчитывать в завтрашнем матче", - сказал Шовковский.

Напомним, что матч "Реал Сосьедад" – "Динамо" состоится в четверг, 12 декабря, и начнется в 22:00.

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Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Динамо (Киев) Николай Шапаренко Тарас Михавко
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1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
11.12.2024 в 21:16
Михавко травмований? Це просто ж*па. Хто тоді буде в центрі захисту грати? Попов з... Біловаром? ппц..
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Комментарии 4
Лекарь (село Дарниця)
11.12.2024 в 21:16
Михавко травмований? Це просто ж*па. Хто тоді буде в центрі захисту грати? Попов з... Біловаром? ппц..
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0
0
Термит (Київ)
11.12.2024 в 20:46
Щиро бажаю вдалої гри Динамо, але шансів дуже мало. Сосьєдад зараз на ходу - по результатам останніх 10 ігор Ла Ліги йде на 3 місці, маючи за цей час всього 4 пропущених. так що не 5:1, звичайно), але десь 2:0 - і додому готуватися до відповідального матчу з Вересом.
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fanatSD (донецк)
11.12.2024 в 20:33
соломку уже стелите для оправданий
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Лекарь (село Дарниця)
11.12.2024 в 21:14
Алекс, як тобі вчорашне? Не дуже боляче? Не 7:0, звісно, алеж?
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