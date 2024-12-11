Три игрока основы Динамо пропустят матч с Сосьедадом из-за травм

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский рассказал о кадровых потерях команды перед матчем 6-го тура основного этапа Лиги Европы против испанского "Реала Сосьедад".

"У нас есть потери. К Андрею Ярмоленко, который нам не поможет в этом году, присоединились Николай Шапаренко и Тарас Михавко. Это те игроки, на которых я не могу рассчитывать в завтрашнем матче", - сказал Шовковский.