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Три игрока основы Динамо пропустят матч с Сосьедадом из-за травм
Кадровые потери киевлян
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"У нас есть потери. К Андрею Ярмоленко, который нам не поможет в этом году, присоединились Николай Шапаренко и Тарас Михавко. Это те игроки, на которых я не могу рассчитывать в завтрашнем матче", - сказал Шовковский.
Напомним, что матч "Реал Сосьедад" – "Динамо" состоится в четверг, 12 декабря, и начнется в 22:00.
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