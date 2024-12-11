Шовковский: На последнем Евро в сборной Испании больше всего игроков было как раз из Реала Сосьедад

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский на традиционной пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 6-го тура основного этапа Лиги Европы против испанского "Реала Сосьедад".

Читайте также Три игрока основы Динамо пропустят матч с Сосьедадом из-за травм

- Что можете сказать о завтрашнем сопернике?

– В первую очередь, надо сказать, что в последние годы команда стабильно выступает в Ла Лиге, находится в верхней части турнирной таблицы. На последнем чемпионате Европы больше всего игроков было как раз из "Реала Сосьедад" в составе сборной Испании, которая стала чемпионом континента и показала очень качественную игру. Это свидетельствует о отличном направлении стратегического развития, которое за последние годы выбрала команда из Сан-Себастьяна. Могу сказать о том, что команда любит играть с мячом, любит фланговые атаки, показывает очень хорошую игру. Я считаю, что у нас будет завтра очень приличный соперник. Мы же, к сожалению, не на такой результат рассчитывали, поэтому будем стремиться в завтрашнем матче показать свои лучшие качества, выходить на футбольное поле, демонстрировать свою лучшую игру и доказывать, что последние результаты в Лиге Европы случайны.

– В первой части сезона "Динамо" провело больше матчей, чем обычно, учитывая новый формат еврокубков. Трудно ли в последних календарных матчах года поддерживать физическое состояние игроков на должном уровне?

– Подбивать итоги нужно не посреди турнира, а уже после его окончания. Могу сказать, что он придал определенную пикантность, в каждом матче команды выходят играть исключительно на победу. Нет проходных матчей, и это дополнительный плюс как для болельщиков, так и для всех поклонников футбола. Если говорить о командах, то, безусловно, нагрузка на игроков выросла, особенно тех, которые также выступают за свои национальные сборные. Мы видим большое количество травм, и это один из негативных моментов. Что касается непосредственно готовности, то многое было сказано, не хочу и не буду повторяться. Конец сезона всегда бывает непростым, но из своего опыта прекрасно понимаю, что если ты начинаешь задумываться о том, что сезон подходит к концу и мысленно уже находишься в отпуске, то чаще всего и случаются какие-то травмы, определенные негативные моменты. Поэтому футболисты должны быть профессионалами до конца, должны выходить на футбольное поле как в тренировочном процессе, так и в матчах, и доказывать свою принципиальность, свою позицию, готовность играть в каждом матче с любым соперником.

– Как "Динамо" планирует завтра сыграть против "Реал Сосьедад" – будете атаковать или защищаться?

– План и стратегию на игру, конечно, я вам рассказывать не буду. Сейчас на тренировке вы увидите команду, которая готовится к принципиальной игре и борьбе. Мы можем выбрать любую стратегию, но есть игра, которая состоит из каждого момента на футбольном поле. И этот рисунок игры должен быть подкреплен в каждом звене – как в атаке, так и в обороне. Это должна быть гармоничная структура, и ребята, выходящие на поле, должны выполнить стоящую перед ними задачу на максимуме своих возможностей и показать свою лучшую игру. Все уже поняли, что ради победы в таком турнире нужно выходить и играть мужественно, с сердцем, с азартом и быть готовыми к любым моментам.