  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Россиянин Захарян не сыграет против Динамо в Лиге Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Россиянин Захарян не сыграет против Динамо в Лиге Европы

Лига Европы

Не попал в заявку Реала Сосьедад

Россиянин Захарян не сыграет против Динамо в Лиге Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Kireev/NurPhoto

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Сосьедад" опубликовал официальную заявку на матч 6-го тура Лиги Европы с "Динамо".

В списке отсутствует российский полузащитник Арсен Захарян.

По данным СМИ, Захарян недавно вернулся к тренировкам в общей группе после травмы, но еще не готов принять участие в игре.

В нынешнем сезоне он еще не выходил на поле. Сообщалось, что россиянин может сыграть до конца года.

Напомним, что матч "Реал Сосьедад" – "Динамо" состоится в четверг, 12 декабря, и начнется в 22:00.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Реал Сосьедад – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы
yellow-arrow
Шовковский: На последнем Евро в сборной Испании больше всего игроков было как раз из Реала Сосьедад
yellow-arrow
Караваев - перед Реалом Сосьедад: На фоне таких команд проверяешь себя
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Динамо (Киев) Арсен Захарян
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
11.12.2024 в 22:59
Засцяла ка@апсько-вірменська підстилка
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
11.12.2024 в 22:59
Засцяла ка@апсько-вірменська підстилка
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости