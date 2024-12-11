Россиянин Захарян не сыграет против Динамо в Лиге Европы

"Реал Сосьедад" опубликовал официальную заявку на матч 6-го тура Лиги Европы с "Динамо".

В списке отсутствует российский полузащитник Арсен Захарян.

По данным СМИ, Захарян недавно вернулся к тренировкам в общей группе после травмы, но еще не готов принять участие в игре.

В нынешнем сезоне он еще не выходил на поле. Сообщалось, что россиянин может сыграть до конца года.

Напомним, что матч "Реал Сосьедад" – "Динамо" состоится в четверг, 12 декабря, и начнется в 22:00.