Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Россиянин Захарян не сыграет против Динамо в Лиге Европы
Не попал в заявку Реала Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Kireev/NurPhoto
"Реал Сосьедад" опубликовал официальную заявку на матч 6-го тура Лиги Европы с "Динамо".
В списке отсутствует российский полузащитник Арсен Захарян.
По данным СМИ, Захарян недавно вернулся к тренировкам в общей группе после травмы, но еще не готов принять участие в игре.
В нынешнем сезоне он еще не выходил на поле. Сообщалось, что россиянин может сыграть до конца года.
Напомним, что матч "Реал Сосьедад" – "Динамо" состоится в четверг, 12 декабря, и начнется в 22:00.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Зеленский - об уступках территориями России: Юридически - это невозможно
- ЛНЗ прервал сотрудничество с Карраско: известно, кто готовит команду к матчу с Александрией
- СМИ рассекретели детали контракта украинского голкипера с Жироной
- Раньери прокомментировал физическое состояние Довбика перед игрой Ромы в Лиге Европы
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Комментарии 1