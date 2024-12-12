Реал Сосьедад – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы

UA-Футбол организует комментарий поединка 6-го тура группового этапа второго по значимости клубного европейского турнира между "Реалом Сосьедадом" и киевским "Динамо".

Читайте также Россиянин Захарян не сыграет против Динамо в Лиге Европы

Ситуация у команды Шовковского – самая худшая в турнире среди всех команд. Пять матчей, пять поражений, ноль очков. Скорее всего, приоритет киевлян – выступления на локальной арене. Сможет ли "Динамо" добыть очки в матче с испанцами? Какой состав выставит тренер украинского гранда? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 12 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк