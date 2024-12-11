"Место в таблице не передает качества", - тренер Сосьедада опасается Динамо

Главный тренер Реала Сосьедад Иманоль Альгуасиль поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы с "Динамо".

"С "Динамо" нужно быть очень и очень осторожным, место команды в таблице не передает качества, которое я вижу.

Они делают все очень хорошо. Они агрессивны и могут высоко прессинговать, быстро переключаться и перестраиваться при переходах. И с мячом они справляются очень хорошо, с высококлассными игроками как в обороне, так и в атаке. Судя по тому, что я видел, несправедливо, что у них нет очков.

Если мы завтра не выиграем игру, то не потому, что мы не воспринимаем "Динамо" всерьез, потому что мы не собираемся атаковать с самого начала. Мы должны сделать это правильно, и, кроме того, есть противник, которого мы уважаем.

Я не знаю, где мы сейчас в турнирной таблице. Самое важное, что демонстрирует команда. В трех последних матчах [2024 года] мы должны продемонстрировать улучшение. Остальные придут в следующем году", — добавил Иманоль.

Напомним, что матч "Реал Сосьедад" – "Динамо" состоится в четверг, 12 декабря, и начнется в 22:00.