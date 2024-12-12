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Реал Сосьедад – Динамо: хорошо ли вы помните противостояния киевлян против испанских команд? Квиз от UA-Футбол

Лига Европы

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Реал Сосьедад – Динамо: хорошо ли вы помните противостояния киевлян против испанских команд? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

12 декабря киевское "Динамо" на выезде будет противостоять "Реал Сосьедаду" в шестом туре Лиги Европы 2024/25.

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как киевляне играли против испанских клубов, пройдя наш квиз.

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В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.

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