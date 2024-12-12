Реал Сосьедад – Динамо: хорошо ли вы помните противостояния киевлян против испанских команд? Квиз от UA-Футбол

12 декабря киевское "Динамо" на выезде будет противостоять "Реал Сосьедаду" в шестом туре Лиги Европы 2024/25.

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как киевляне играли против испанских клубов, пройдя наш квиз.

В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.