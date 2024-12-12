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Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч состоится 12 декабря в 19:45 по киевскому времени

Виктория Пльзень – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images

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Сыграют соседи по турнирной таблице. "Манчестер Юнайтед" проиграл два подряд матча в Английской Премьер-Лиге и они наверняка захотят реабилитироваться перед болельщиками.

"Виктория Пльзень" последний раз проигрывала в начале ноября - с тех пор 7 матчей без поражений. К тому же матч в Чехии при домашних трибунах.

Сумеет ли одна из команд оторваться – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 12 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 4 на платформе MEGOGO.

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Смотреть матч Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Лига Европы Виктория (Пльзень) Манчестер Юнайтед Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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