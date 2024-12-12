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Реал Сосьедад - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Реал Сосьедад - Динамо. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.12.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" проведет выездной поединок против "Реала Сосьедад" в рамках 6-го тура основного этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта".

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Подопечные Александра Шовковского с нулем очков занимают последнюю строчку в турнирной таблице, забив всего один гол. Испанцы располагаются на 16-й строчке, набрав 7 пунктов (2 победы, 1 ничья и 2 поражения).

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Начало поединка - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 6-й тур
12.12.2024
Сан-Себастьян, "Аноэта"
"Реал Сосьедад" 22:00 "Динамо"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляция матча Реал Сосьедад - Динамо
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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